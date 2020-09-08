Bakan Selçuk: Ağustos ayı Nakdi Ücret Desteği ödemeleri başladı - Son Dakika

Bakan Selçuk: Ağustos ayı Nakdi Ücret Desteği ödemeleri başladı

Bakan Selçuk: Ağustos ayı Nakdi Ücret Desteği ödemeleri başladıAİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ağustos ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin bugün itibarıyla başladığını açıkladı.

Bakan Selçuk: Ağustos ayı Nakdi Ücret Desteği ödemeleri başladı AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ağustos ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin bugün itibarıyla başladığını açıkladı. Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, ağustos ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin başladığını duyurdu. Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatan Selçuk, "Nakdi ücret desteği ödemeleri T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi 0-2-4 olanlara 8 Eylül'de, 6-8 olanlara 9 Eylül'de yapılacak" dedi. Öte yandan sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri, PTT aracılığıyla yapılacak. ANKARA, -



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