Bakan selçuk, ailelerle bir araya geldi
1 saat önce
Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde PKK'nın kaçırdığını belirttikleri çocukları için oturma eylemi yapan aileleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 06:54 Kaynak: DHA
Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde PKK'nın kaçırdığını belirttikleri çocukları için oturma eylemi yapan aileleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ziyaret etti. Ailelere desteklerini iletmek için oturma eyleminin yapıldığı HDP il binası önüne gelen Bakan Selçuk, buradaki annelerle tek tek görüştü. Ailelere destek mesajı veren Bakan Selçuk, her zaman yanınlarında olduklarını söyledi.
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DİYARBAKIR (DHA)
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