Son Dakika Haberleri: Bakan selçuk, ailelerle bir araya geldi
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Bakan selçuk, ailelerle bir araya geldi

1 saat önce

Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde PKK'nın kaçırdığını belirttikleri çocukları için oturma eylemi yapan aileleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ziyaret etti.

Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde PKK'nın kaçırdığını belirttikleri çocukları için oturma eylemi yapan aileleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ziyaret etti. Ailelere desteklerini iletmek için oturma eyleminin yapıldığı HDP il binası önüne gelen Bakan Selçuk, buradaki annelerle tek tek görüştü. Ailelere destek mesajı veren Bakan Selçuk, her zaman yanınlarında olduklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

DİYARBAKIR (DHA)

Bakan selçuk, ailelerle bir araya geldi

Halkların Demokratik Partisi, Ziya Selçuk, Diyarbakır, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 06:54 Kaynak: DHA
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