Bakan Selçuk: "Ailenin güçlendirilmesi ve korunmasına özel önem veriyoruz" - Son Dakika

Bakan Selçuk: "Ailenin güçlendirilmesi ve korunmasına özel önem veriyoruz"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bakanlık olarak toplumun her kesimine yönelik politikalar geliştirirken, ailenin güçlendirilmesi ve korunmasına özel önem veriyoruz" dedi.

Bakan Selçuk:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bakanlık olarak toplumun her kesimine yönelik politikalar geliştirirken, ailenin güçlendirilmesi ve korunmasına özel önem veriyoruz" dedi.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 15 Mayıs Aile Günü dolayısı ile yaptığı açıklamada, "Bakanlık olarak toplumun her kesimine yönelik politikalar geliştirirken ailenin güçlendirilmesi ve korunmasına özel önem veriyoruz. Bakanlığımızın vizyonu bireyi mutlu, aileyi uyumlu ve toplumu üretken-müreffeh kılmaktır. Bu vizyon bütün meselelere bütüncül bir perspektifle bakmayı gerektirmektedir. Bireyden aileye, aileden topluma doğru uzanan bir silsilede her türlü sosyal meselede Bakanlık olarak varlık gösteriyoruz. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak sağlıklı bir aile yapısının oluşturulması, aile bütünlüğünün korunması ve güçlendirilmesi amacıyla evlilik öncesi eğitimden aile danışmanlığı hizmetine, aile sosyal destek programından çocuklara yönelik ekonomik desteğe kadar birçok alanda hizmet sunuyoruz" dedi.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca aile odaklı yürütülen hizmetlere ilişkin bilgiler de verdi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca aile olmanın, yuva kurmanın sorumluluklarını gençlere aktarmak, ailelerin sorun çözme kapasitesini artırmak amacıyla ülke genelinde eğitim ve farkındalık çalışmaları yürütülüyor. Bu çalışmalardan Aile Eğitim Programı (AEP) ile eğitim, iletişim, sağlık, iktisat, hukuk ve medya alanlarında, toplam 28 modül ve 210 konuda ailelere farkındalık eğitimi veriliyor. Ülke genelinde bugüne kadar 2 milyon kişiye AEP kapsamında eğitim hizmeti sunuldu.


Evlilik Öncesi Eğitim Programı'ndan 1,2 milyon kişi yararlandı


Evlilik Öncesi Eğitim Programı (EÖEP) da evlenmeyi düşünen veya bu konuda bilgi almak isteyen vatandaşları bilinçlendirmek ve evlilik hayatına hazırlamak amacıyla yürütülüyor. Bu çerçevede gençlere "Evlilikte İletişim ve Yaşam Becerileri, Aile Hukuku, Evlilik ve Sağlık" konularını içeren eğitim veriliyor. Bu programdan Türkiye genelinde şu ana kadar 1,2 milyon kişi yararlandı.


40 bin kişiye aile danışmanlık hizmeti


Aile bütünlüğünü korumak ve güçlendirmeye amacıyla hayata geçirilen Aile Danışmanlığı Hizmeti, il müdürlüklerinde ve sosyal hizmet merkezlerimizde görev yapan danışmanlar aracılığıyla ücretsiz sunuluyor. Ülke genelinde 40 bin kişiye ücretsiz danışmanlık hizmeti sunuldu.


Aile Sosyal Destek Programı ile yeni dönem


Öte yandan Bakanlık tarafından Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) ile sosyal politika uygulamalarında arz odaklı hizmet modeline geçerek sosyal yardım ve hizmetlerde yeni bir döneme geçildi. ASDEP kapsamında fert, aile ve toplumu etkileyen sorun, ihtiyaç ve riskler ASDEP personeli aracılığıyla yapılan hane ziyaretlerinde belirleniyor. İhtiyaç duyan fert ve aileler sosyal hizmet ve yardımlar ile diğer kamu hizmetlerine yönlendiriliyor. 2 bin 634 ASDEP görevlisi 2 milyon haneyi ziyaret etti. ASDEP görevlileri aracılığıyla yapılan görüşmeler neticesinde 152 bin 817 talep ilgili kuruluşlara yönlendirildi.


Muhtarlar ve rehber öğretmenlerle görüşüldü


ASDEP kapsamında muhtar görüşmeleri ile sosyal hizmet bağlamında bölgesel bazda risklerin tespit edilmesi amaçlandı. Geçen yıl başlayan çalışma kapsamında toplam 19 bin 756 muhtar ile görüşülerek Bakanlığın hizmetleri ve ASDEP tanıtılarak bölgeleri hakkında bilgi alındı. Ayrıca ASDEP'in okullar ve okul-aile birlikleri iş birliğinde yaygınlaştırılması amacıyla rehber öğretmenlerle 2019 yılında başlayan çalışma kapsamında 8 bin 888 görüşme yapılarak, okulları ve çevresi hakkında bilgi edinildi.


Çalışmalar Covid-19 salgını sürecinde de devam etti


ASDEP ile ilgili çalışmalar Covid-19 salgını sürecinde de devam ediyor. ASDEP personeli, illerde oluşturulan Vefa Sosyal Destek çalışma gruplarında aktif görev alarak çalışmalarını sürdürüyor. ASDEP görevlileri, bu çerçevede haneleri ziyaret ederek sorun, ihtiyaç ve riskleri belirleyip; ihtiyaç duyan fert ve aileleri sosyal hizmet ve yardımlar ile diğer kamu hizmetlerine yönlendiriyor.


Sosyal hizmetlere tek noktadan kolay erişim


Vatandaşların sosyal hizmete erişiminde "Giriş kapısı" niteliğindeki kuruluşlar olan Sosyal Hizmet Merkezlerinde sosyal hizmetlere tek noktadan kolayca erişim sağlanıyor. Bugün ülke genelinde 339 Sosyal Hizmet Merkezi hizmet sunuyor.


Çocuklara yönelik hizmetler


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca tüm çocukların öncelikle aileleri yanında ve ait oldukları sosyal çevreden uzaklaştırılmadan fiziksel duygusal, bilişsel ve sosyal gelişimlerini sağlıklı şekilde tamamlamaları amaçlanıyor. TÜİK verilerine göre Türkiye'de 22 milyon 876 bin 798 çocuk (nüfusun yüzde 27,5'i) bulunuyor. Bakanlığın korunmaya ihtiyacı olan çocukların bakımının aile ortamında sağlanmasına yönelik "koruyucu aile hizmeti" kapsamındaki aile ve çocuk sayısında artış devam ediyor. Aile odaklı hizmet modellerinden olan evlat edinme hizmeti ile durumu evlat edinilmeye uygun bir çocukla uygun olan aile veya kişi arasında hukuki bağlar sağlanarak çocuk-ebeveyn ilişkisinin kurulması amaçlanıyor. 2020 yılı verilerine göre koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı 7 bin 424, evlat edinme hizmetiyle aile yanına yerleştirilen çocuk sayısı 17 bin 533 oldu.


130 bin 850 çocuk için aylık bin 23 TL destek veriliyor


Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetiyle de ekonomik yoksulluk içinde olup çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ailelere, kendilerine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla aylık ortalama bin 23 TL ekonomik destekte bulunuluyor. Sosyal ve Ekonomik Destek'ten yararlanan çocuk sayısı 2002 yılında 11 bin 799 iken, bu rakam bu yıl 130 bin 850 olarak gerçekleşti. - ANKARA

Zehra Zümrüt Selçuk, ASDEP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 12:28 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Selçuk: 'Ailenin güçlendirilmesi ve korunmasına özel önem veriyoruz' - Son Dakika

Son Dakika

Bir kentimiz diken üstünde! Test yapılan berberlerden 3'ünün testi pozitif çıktı Dev bankadan cepleri ısıtacak hamle! Şubeye gitmeden yüzde 0,79 faizle kredi verecek Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 20'ye yükseldi DSÖ'den koronavirüs uyarısı: Avrupa daha ölümcül ikinci dalgaya karşı hazırlıklı olsun Nazik siparişiyle tanınan Burhan Amca, ayrıldığı eşiyle 30 yıl sonra yeniden evlendi RTÜK Başkanı: Sevda Noyan'a verilecek ceza darbecileri sevindirecek bir ceza olmamalı Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den müjdeli haber: Sıcaklıklarda virüsün bulaşması zorlaşacak Bursalı esnaf, engellilere ait yolun kapatılmasını 400 bin TL'lik aracını zincirleyerek protesto etti Ercüment Ovalı'dan korona tedavisi için umutlandıran haber: 7 hastanın 6'sında enfeksiyon şüphesi azaldı Son dakika: Siirt'te 3 HDP'li belediye başkanı, terör soruşturması nedeniyle gözaltına alındı ABD Senatosu, Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısını onayladı Erdoğan, acılı annenin çağrısı sonrası talimat verdi, Hollanda'da tedavisine son verilen hasta Türkiye'ye getirildi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Camiler 12 Haziran'da yeniden ibadete açılacak Koronavirüsle ilgili internet sitesi kuran 17 yaşındaki genç, 8 milyon dolarlık teklifi reddetti Hayatını kaybeden Grup Yorum üyesiyle ilgili paylaşım yapan hakim, görevden uzaklaştırıldı
Montpellier 42 yaşındaki futbolcusu Hilton ile yeni sözleşme imzaladı Montpellier 42 yaşındaki futbolcusu Hilton ile yeni sözleşme imzaladı         
18:50
3 kişinin ızgara yapıp yedikleri balon balığı çıktı, bir kişi ölüm döşeğinde 3 kişinin ızgara yapıp yedikleri balon balığı çıktı, bir kişi ölüm döşeğinde         
18:42
Türk turizmine en çok katkıyı yapan millet olan Ruslar, bu yıl Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor Türk turizmine en çok katkıyı yapan millet olan Ruslar, bu yıl Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor         
18:34
İngiltere'de 4. lig seviyesindeki League Two'da sezon tescil edildi İngiltere'de 4. lig seviyesindeki League Two'da sezon tescil edildi         
18:25
Nazik siparişiyle tanınan Burhan Amca, ayrıldığı eşiyle 30 yıl sonra yeniden evlendi Nazik siparişiyle tanınan Burhan Amca, ayrıldığı eşiyle 30 yıl sonra yeniden evlendi         
18:21
Emniyet'te 21 bin 16 personelin atama ve yer değiştirme işlemi yapıldı Emniyet'te 21 bin 16 personelin atama ve yer değiştirme işlemi yapıldı         
17:58
Altının kilogramı 387 bin 530 liraya yükseldi Altının kilogramı 387 bin 530 liraya yükseldi         
17:52
DSÖ'den koronavirüs uyarısı: Avrupa daha ölümcül ikinci dalgaya karşı hazırlıklı olsun DSÖ'den koronavirüs uyarısı: Avrupa daha ölümcül ikinci dalgaya karşı hazırlıklı olsun         
17:29
Ali Koç liglerin başlatılması kararıyla ilgili ilk yorum: Bu seneyi kurtaracağız derken önümüzdeki sezonu da yakmayalım Ali Koç liglerin başlatılması kararıyla ilgili ilk yorum: Bu seneyi kurtaracağız derken önümüzdeki sezonu da yakmayalım         
17:16
"Gökhan Gönül futbolu Fenerbahçe'de bırakmalı" önerisine Ali Koç'tan yanıt: Anlaşıldı         
17:15
Cani koca, boşanma aşamasındaki eşini çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü Cani koca, boşanma aşamasındaki eşini çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü         
17:08
16 yaşındaki genç, sokağa çıkma yasağının başlamasına 5 dakika kala ırmakta kayboldu 16 yaşındaki genç, sokağa çıkma yasağının başlamasına 5 dakika kala ırmakta kayboldu         
16:57
RTÜK Başkanı: Sevda Noyan'a verilecek ceza darbecileri sevindirecek bir ceza olmamalı RTÜK Başkanı: Sevda Noyan'a verilecek ceza darbecileri sevindirecek bir ceza olmamalı         
16:54
Koronaya yakalanan Beşiktaş Başkanı Çebi, son durumu hakkında bilgi verdi: Tedavim başladı Koronaya yakalanan Beşiktaş Başkanı Çebi, son durumu hakkında bilgi verdi: Tedavim başladı         
16:52
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 20'ye yükseldi Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 20'ye yükseldi         
16:44
Ali Koç: Obradovic'e birkaç kez teklif yapsak da kendisi sezon sonu görüşmek istedi, önümüzdeki günlerde tekrar görüşeceğiz Ali Koç: Obradovic'e birkaç kez teklif yapsak da kendisi sezon sonu görüşmek istedi, önümüzdeki günlerde tekrar görüşeceğiz         
16:32
LPG'li otomobilin alev topuna döndüğü anlar kameraya yansıdı LPG'li otomobilin alev topuna döndüğü anlar kameraya yansıdı         
16:25
Ali Koç'tan teknik direktör itirafı: Bir isimle neredeyse anlaşmıştık ama EURO 2020 ertelenince planlar değişti Ali Koç'tan teknik direktör itirafı: Bir isimle neredeyse anlaşmıştık ama EURO 2020 ertelenince planlar değişti         
16:24
Dua ve salavat çıkışıyla gündem olan Arınç'tan eleştirilere yanıt: Yanlışa yanlış demeyi sürdüreceğim Dua ve salavat çıkışıyla gündem olan Arınç'tan eleştirilere yanıt: Yanlışa yanlış demeyi sürdüreceğim         
16:23
Son Dakika: Benzine 9, motorine ise 11 kuruş zam geldi Son Dakika: Benzine 9, motorine ise 11 kuruş zam geldi         
16:23
Adım atacak yer kalmadı! Avcılar'daki semt pazarında akıl almaz yoğunluk Adım atacak yer kalmadı! Avcılar'daki semt pazarında akıl almaz yoğunluk         
16:20
Trump'ın koronavirüsten ölmesi durumunda yerine kimin geçeceği senaryoları gündem oldu Trump'ın koronavirüsten ölmesi durumunda yerine kimin geçeceği senaryoları gündem oldu         
16:19
Limonda 10 bin ton ihracat izni sevindirdi Limonda 10 bin ton ihracat izni sevindirdi         
16:19
2. Abdülhamid Han'ın rüyası olan Filyos Projesi'nin limanı yıl sonu hayata geçecek 2. Abdülhamid Han'ın rüyası olan Filyos Projesi'nin limanı yıl sonu hayata geçecek         
15:59
Bir günlüğüne başkan olan CHP'li meclis üyesi kendine ve yakınlarına ait inşaatlara yapı izni verdi Bir günlüğüne başkan olan CHP'li meclis üyesi kendine ve yakınlarına ait inşaatlara yapı izni verdi         
15:58
Bir kentimiz diken üstünde! Test yapılan berberlerden 3'ünün testi pozitif çıktı Bir kentimiz diken üstünde! Test yapılan berberlerden 3'ünün testi pozitif çıktı         
15:50
Uyarıları dinlemeyen vatandaşlar Bağdat Caddesi'ne akın etti Uyarıları dinlemeyen vatandaşlar Bağdat Caddesi'ne akın etti         
15:49
Caner Erkin, koronavirüs testinin pozitif çıktığı iddialarını yalanladı Caner Erkin, koronavirüs testinin pozitif çıktığı iddialarını yalanladı         
15:48
Oyuncu Çağatay Ulusoy, Osmanlı dizisiyle ekrana dönüyor Oyuncu Çağatay Ulusoy, Osmanlı dizisiyle ekrana dönüyor         
15:46
Normalleşme kapsamında hizmete girecek büfe, kantin ve bayiler yeni tedbirler alacak Normalleşme kapsamında hizmete girecek büfe, kantin ve bayiler yeni tedbirler alacak         
15:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2020 18:54:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Selçuk: "Ailenin güçlendirilmesi ve korunmasına özel önem veriyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]