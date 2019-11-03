Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk AK Parti Batman teşkilatını ziyaret etti
Son Dakika Güncel Bakan Selçuk AK Parti Batman teşkilatını ziyaret etti

Bakan Selçuk AK Parti Batman teşkilatını ziyaret etti

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Batman'da, 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları' programında öğretmenlerle bir araya geldi.

Bakan Selçuk AK Parti Batman teşkilatını ziyaret etti, System.String[]

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Batman'da, 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları' programında öğretmenlerle bir araya geldi.


Bakan Selçuk, kentteki temasları kapsamında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları' programına katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda TOBB Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri türküler seslendirdi. Programın ardından AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Selçuk, burada çok sayıda partili tarafından çiçeklerle karşılandı. İl Başkanı Akif Gür'den çalışmaları hakkında bilgiler alan Bakan Selçuk, daha sonra teşkilat mensupları ile bir araya geldi.


Bakan Selçuk, İl Başkanı Akif Gür'ün 2023 eğitim vizyonu kapsamında yapılacak bazı uygulamalarda Batman'ın pilot iller arasına alınması ile meslek liselerinin eğitim kalitesinin arttırılarak özellikle OSB'ye kalifiye eleman yetiştirmesine ön ayak olması önerisine ve AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir'in Batman Lisesi adıyla hizmete konulan ve 2013 yılında Turgut Özal Anadolu Lisesi adı verilen okulun isminin değiştirilerek tekrar Batman Lisesi olması talebine de olumlu baktı. Bakan Selçuk Batman'da inşaatı devam eden okulların ödeneğinin devam ettirilmesine de yeşil ışık yaktı.


Bakan Selçuk, daha sonra Türkiye Petrolleri Kristal Park Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıya da katılarak hayırseverler, iş adamları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. - BATMAN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 12:09 Kaynak: İHA
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