Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk, Aksaray'da öğretmenlerle buluştu
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Bakan Selçuk, Aksaray'da öğretmenlerle buluştu

1 saat önce

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Aksaray'da öğretmenlerle bir araya geldi.

Bakan Selçuk, Aksaray'da öğretmenlerle buluştu, System.String[]
MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Aksaray'da öğretmenlerle bir araya geldi. Selçuk, "Her ile gittiğimizde o ilin meselelerini, problemlerini yüz yüze, yerinde görme fırsatı doğuyor. Böylelikle daha hızlı, yerinde çözme imkanımız oluyor" dedi. 
Aksaray'a gelen Milli Eğitim Bakanı Selçuk, ilk olarak, Suriye'de Afrin'in Kimar bölgesindeki keşif faaliyetleri sırasında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mikail Candan'ın ailesini ziyaret edip, taziyede bulundu. Bakan Selçuk, ardından tesiste Vali  Ali Mantı, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş insanları ile kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltıdan sonra Vali Mantı'yı makamında ziyaret eden Selçuk, il ziyaretleri sayesinde öğretmenlerle yüz yüze görüşme fırsatı bulduğunu söyledi. Bakan Selçuk, "Her ile gittiğimizde o ilin meselelerini, problemlerini yüz yüze, yerinde görme fırsatı doğuyor. Böylelikle daha hızlı yerinde çözme imkanımız oluyor" diye konuştu.  
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, daha sonra Aksaray Üniversitesi'nde, kentte görev yapan öğretmenlerle bir araya gelip, sorunları dinledi. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi.  


- Aksaray
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 01:37 Kaynak: DHA
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