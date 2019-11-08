Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk: (Aksaray'daki otizmli öğrencilerin eğitim gördüğü okul) "Okulun yöneticisi...
Son Dakika Güncel Bakan Selçuk: (Aksaray'daki otizmli öğrencilerin eğitim gördüğü okul) 'Okulun yöneticisi...

Bakan Selçuk: (Aksaray'daki otizmli öğrencilerin eğitim gördüğü okul) "Okulun yöneticisi...

7 saat önce

Bakan Selçuk: (Aksaray'daki otizmli öğrencilerin eğitim gördüğü okul) "Okulun yöneticisi soruşturmanın selameti açısından açığa alındı ve bu soruşturma ile ilgili de çalışmalarımız hassasiyetle sürüyor"ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eğitim ve Yerel Yönetimler Çalıştayı'na katıldı.

Bakan Selçuk: ( Aksaray'daki otizmli öğrencilerin eğitim gördüğü okul) "Okulun yöneticisi soruşturmanın selameti açısından açığa alındı ve bu soruşturma ile ilgili de çalışmalarımız hassasiyetle sürüyor"

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eğitim ve Yerel Yönetimler Çalıştayı'na katıldı.

Bakan Selçuk: (Aksaray'daki otizmli öğrencilerin eğitim gördüğü okul) Okulun yöneticisi...

Ziya Selçuk, Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 12:18 Kaynak: İHA
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