Bakan Selçuk: 'ALO 183 WhatsApp ihbar hattı' vatandaşlarımızın hizmetinde - Son Dakika

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bakanlık bünyesinde hizmet sunan 'ALO 183 Sosyal Destek Hattı'nın artık WhatsApp uygulaması üzerinden de vatandaşlara hizmet sunacağını duyurdu.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, 'ALO 183 Sosyal Destek Hattı'nın aile, kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakınları ile gaziler ve gazi yakınlarına yönelik gelen çağrılara rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunan bir hat olduğunu belirtti. Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"İnternet tabanlı mesajlaşma uygulaması WhatsApp ihbar hattımız vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Vatandaşlarımız 0 501 183 0 183 iletişim numarasından 7/24 'ALO 183 Sosyal Destek Hattı'na ulaşabilir. ALO 183 üzerinden ihmal, istismar, şiddet vakaları, evde bakım aylığı, sosyal yardımlar gibi hattımızın hizmet modelleriyle ilgili başvuruları değerlendiriyoruz."

Acil durumlar hakkındaki ihbarları 'ALO 183' hattı üzerinden aldıklarını kaydeden Bakan Selçuk, gelen ihbarlarda durumun aciliyetine göre vakanın bulunduğu ilde görevli 'Acil Müdahale Ekip Sorumluları'nın kolluk kuvvetleri ile irtibata geçerek gerekli müdahalenin yapılmasını sağladığını kaydetti.