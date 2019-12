Bakan Selçuk Anıtkabir'de

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 85'inci yıl dönümünde kadın milletvekilleri, muhtarlar, bürokratlar, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri ile Anıtkabir'i ziyaret etti.

Bakan Selçuk başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Selçuk'un mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Bakan Selçuk, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak deftere şunları yazdı:

"Aziz Gazi Mustafa Kemal Atatürk; bugün biz, ülkemizde kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 85'inci yıl dönümünü kutlamak üzere huzurunuzdayız. Cumhuriyetimizin kuruluşunun ardından dünyadaki birçok devletten önce 1930 yılında yerel seçimlerde, 1933 yılında muhtarlık ve ihtiyar heyeti seçimlerinde, 5 Aralık 1934 tarihinde de milletvekili seçimlerinde seçme ve seçilme hakkını elde ettik. Bu öncü girişimleriniz, karar alma mekanizmalarına katılım konusunda kadınlarımıza uluslararası arenada hala haklı bir gurur yaşatmaktadır. 2013 yılında yapılan düzenlemeyle de başörtülü kadınlarımızın kamuda çalışmalarına ve seçilme haklarına yönelik ayrımcılıklar kaldırılmış; böylece önemli bir eşik atlanarak, siyasal haklar manzumesi tamamlanmıştır. Kadınlarımız, Kurtuluş Savaşı'nda 15 Temmuz'da milli iradeye ve istikbalimize nasıl sahip çıktılarsa, bizler de aynı cesaretle geleceğe yürüyeceğiz. Kamudan özel sektöre, üniversitelerimizden sivil toplum kuruluşlarımıza ve basınımıza kadar toplumsal yaşamın her alanında etkin roller üstlenerek, gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmanın azmi ve kararlılığı içindeyiz. Eğitimden çalışma hayatına kadınlara yönelik ayrımcılık içeren her türlü anlayışın ortadan kaldırılması, birey olarak kadınların ve ailenin güçlendirilmesi için daha çok çalışacağız. Demokrasiye ve insan haklarına sahip çıkarak toplumsal adalet duygusunu pekiştireceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2023 hedeflerine doğru yürürken değerler dünyamızda her zaman muhterem bir yere sahip olan kadınların öncü roller alması temel gayemizdir. Bu doğrultuda Bakanlığımız çalışma alanı çerçevesinde aile yapımızı, milli, manevi ve kültürel değerlerimizi koruyarak, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak için hiç durmadan çalışmayı sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle başta siz olmak üzere bu toprakları bize vatan kılan tüm gazilerimizi ve şehitlerimizi bir kez daha saygıyla ve şükranla anıyoruz."

Anıtkabir'i ziyarete gelenlerle sohbet de eden Bakan Selçuk, birlikte fotoğraf çektirdi.

(Hülya Keklik - Erdinç Türkcan/İHA)