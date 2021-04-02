Bakan Selçuk: "Ara eleman yetiştirmeyi önemsiyoruz" - Son Dakika

Bakan Selçuk: "Ara eleman yetiştirmeyi önemsiyoruz"

02.04.2021 11:22
Bakan Selçuk:

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Düzce'de 19 eğitim kuruluşunun toplu açılışını gerçekleştirdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Düzce'de 19 eğitim kuruluşunun toplu açılışını gerçekleştirdi. Bakan Selçuk, açılışta yaptığı konuşmada mesleki eğitim kurumlarının önemine değinerek, "Ana eleman yerine ara eleman yetiştirmeyi önemsiyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir dizi ziyaretler için Düzce'ye geldi. Düzce'de ilk ziyaretini Düzce Valiliği'ne gerçekleştiren Bakan Selçuk, daha sonra Borsa İstanbul Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nde Düzce'de yapımı gerçekleştirilen okulların toplu açılışını gerçekleştirdi. 3'ü anaokulu olmak üzere 19 okulun toplu açılışını gerçekleştiren Bakan Selçuk, okullarla da canlı bağlantı gerçekleştirerek, hayırsever yatırımcılara teşekkür etti.

"Ara eleman yetiştirmeyi önemsiyoruz"

Açılışta açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, mesleki eğitim merkezlerinin önemine değinerek, "Ana eleman yerine ara eleman yetiştirmeyi önemsiyoruz. Mesleki eğitim kurumlarını önemsiyorum. Sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde öğretmen ataması konusunda, derslik yapımı konusunda, eğitimin altyapısının güçlendirilmesi konusunda şimdiye kadar yapılan başarı hikayelerinin, büyük işlerin devamını burada sizlerle paylaşmak için bulunuyoruz. Düzce Valiliğine, il müdürlüğümüze, ticaret sanayi odasına ve diğer paydaşlara teşekkür ediyorum. Bunlar el birliği ile ortaya koyulan işler. Hep vurguladığım bir şey var; Bizim ana işlerimizden bir tanesi mesleki eğitimdir. Çünkü biz meslek edinmeyi, istihdamla, ekonomiyle, demokrasiyle, toplumsal barışlar doğrudan ilgili görüyoruz. Ana eleman yerine, aranan eleman yetiştirmeyi önemsiyoruz. Bu çerçevede 2023 eğitim vizyonunda bunu defalarca vurguladığımızı sizlerle paylaşmak isterim. Bu anlamda mesleki teknik eğitimin niteliğini artırmak çok daha büyük bir vizyonu beraberinde getiriyor. Binalar yapabiliriz, bir takım altyapıları kurabiliriz ama burada sektörlerin ihtiyaçlarını dikkate alan yepyeni ufuklar açacak çocuklar yetiştirmek, dünyaya açmak çok daha önemli. İş birliklerini önemsiyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a, Düzce'de dikimi gerçekleştirilen ve adının verildiği 81 fidanın şeref belgesi de öğrenciler tarafından teslim edildi.

(Enes Bektaş-Selçuk Akyol-Murat Kanber/İHA)

Anadolu Lisesi, Düzce Valiliği, Ziya Selçuk, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Selçuk: 'Ara eleman yetiştirmeyi önemsiyoruz' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Mart ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 9 Nisan'da yapılacak Mart ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 9 Nisan'da yapılacak Koronavirüse karşı yeni önlem! Burun maskeleri işe yarıyor mu? Koronavirüse karşı yeni önlem! Burun maskeleri işe yarıyor mu? Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 449 liradan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 449 liradan işlem görüyor Selin Ciğerci vergi rekortmeni oldu! İşte ödediği miktar ve listedeki yeri Selin Ciğerci vergi rekortmeni oldu! İşte ödediği miktar ve listedeki yeri Cenazede haklarını helal etmedikleri patronlarının yüzünden hacizlik oldular Cenazede haklarını helal etmedikleri patronlarının yüzünden hacizlik oldular A Milli Takım'ın futbolcularına dağıtılan primler dudak uçuklattı, yeni bir prim tartışması daha doğdu A Milli Takım'ın futbolcularına dağıtılan primler dudak uçuklattı, yeni bir prim tartışması daha doğdu Saldırı hazırlığında bulunan teröristlerin vurulma anı kamerada! Saldırı hazırlığında bulunan teröristlerin vurulma anı kamerada! Arka Sokaklar'daki bir sahne avukatları ayağa kaldırdı! 70 baro başkanı diziyi RTÜK'e şikayet etti Arka Sokaklar'daki bir sahne avukatları ayağa kaldırdı! 70 baro başkanı diziyi RTÜK'e şikayet etti
TFF Başkanı Özdemir, F.Bahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluklarıyla ilgili yaptığı başvuruda kararı açıklayacaklarını bildirdi TFF Başkanı Özdemir, F.Bahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluklarıyla ilgili yaptığı başvuruda kararı açıklayacaklarını bildirdi         
11:25
Koronavirüsü atlatan kişilerle ilgili antikor araştırması: Ev kadınlarını 3 ay, doktorları 9 ay koruyor Koronavirüsü atlatan kişilerle ilgili antikor araştırması: Ev kadınlarını 3 ay, doktorları 9 ay koruyor         
11:07
Kadro oluşturmakta zorlanan Sergen Yalçın, Kasımpaşa ve Alanya maçları için yeni formüller hazırladı Kadro oluşturmakta zorlanan Sergen Yalçın, Kasımpaşa ve Alanya maçları için yeni formüller hazırladı         
10:58
Sadece belirli hastanelerde bulunacak BionTech aşısı, Türkiye'de bugün ilk kez kullanıldı Sadece belirli hastanelerde bulunacak BionTech aşısı, Türkiye'de bugün ilk kez kullanıldı         
10:46
ABD'den Türkiye'ye üstü kapalı tehdit: Rusya'dan aldığınız S-400'leri elinizde tutmayın ABD'den Türkiye'ye üstü kapalı tehdit: Rusya'dan aldığınız S-400'leri elinizde tutmayın         
10:30
Su ürünleri yetiştiricilerine 85 milyon liralık destek ödemesi bugün yapılacak Su ürünleri yetiştiricilerine 85 milyon liralık destek ödemesi bugün yapılacak         
10:27
16 bıçak darbesiyle hamileyken öldürülen Sezen'den geriye gelinlikli fotoğrafı kaldı 16 bıçak darbesiyle hamileyken öldürülen Sezen'den geriye gelinlikli fotoğrafı kaldı         
10:06
İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu         
09:42
Kız kavgası kanlı bitti! 16 yaşındaki genç, 17 yaşındaki genci sokak ortasında çekip vurdu Kız kavgası kanlı bitti! 16 yaşındaki genç, 17 yaşındaki genci sokak ortasında çekip vurdu         
09:19
Türkiye'de vaka sayısı 40 bini geçti, alarm zilleri çalmaya başladı! Uzmanlardan Türkiye'de vaka sayısı 40 bini geçti, alarm zilleri çalmaya başladı! Uzmanlardan "tam kapanma" uyarısı         
08:56
Kurdaki spekülatif artış sonrası Erdoğan çağrı yaptı, 6 günde rekor satış gerçekleşti Kurdaki spekülatif artış sonrası Erdoğan çağrı yaptı, 6 günde rekor satış gerçekleşti         
08:30
Survivor 2021'de ünlüler takımına eleme şoku! Yarışmaya veda eden ünlü oyuncu gözyaşlarına boğuldu Survivor 2021'de ünlüler takımına eleme şoku! Yarışmaya veda eden ünlü oyuncu gözyaşlarına boğuldu         
07:23
Mansur Yavaş'a Erdoğan ve İmamoğlu'nu geçtiği anket soruldu, cevabı çok netti Mansur Yavaş'a Erdoğan ve İmamoğlu'nu geçtiği anket soruldu, cevabı çok netti         
23:27
Fırat Altunmeşe, Mucize Doktor'a veda etti Fırat Altunmeşe, Mucize Doktor'a veda etti         
20:53
AK Partili Gamze Pala'yı vahşice öldüren katil zanlısı: 'Sana mı kaldım' deyince psikolojim bozuldu AK Partili Gamze Pala'yı vahşice öldüren katil zanlısı: 'Sana mı kaldım' deyince psikolojim bozuldu         
18:26
Köpeğe cinsel saldırıda bulunan 64 yaşındaki sapıktan pes dedirten savunma Köpeğe cinsel saldırıda bulunan 64 yaşındaki sapıktan pes dedirten savunma         
17:46
Lise öğrencisi kızla evlenen 44 yaşındaki adamın sözleri izleyicileri çileden çıkardı Lise öğrencisi kızla evlenen 44 yaşındaki adamın sözleri izleyicileri çileden çıkardı         
13:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2021 11:36:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Selçuk: "Ara eleman yetiştirmeyi önemsiyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei