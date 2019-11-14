Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk: Ara tatillerde eğitime ara vermiyoruz
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Bakan Selçuk: Ara tatillerde eğitime ara vermiyoruz

7 saat önce

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı'nda ilk defa uygulanacak ara tatile ilişkin, "Ara tatillerde eğitime ara vermiyoruz" dedi.

Bakan Selçuk: Ara tatillerde eğitime ara vermiyoruz, System.String[]

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı'nda ilk defa uygulanacak ara tatile ilişkin, "Ara tatillerde eğitime ara vermiyoruz" dedi.

Bakan Selçuk, sosyal medya hesaplarından 18-22 Kasım'da uygulanacak 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı'nın ilk ara tatiline ilişkin, videolu mesaj paylaştı. Bakan Selçuk, "Ara tatillerde eğitime ara vermiyoruz. Çocuklarımızı hayattan öğrenmeye, gönderiyoruz, demiştik. Yarın akşam itibarıyla, 81 ilin ara tatil faaliyetlerini, anaokulu, ilk, orta ve lise düzeylerinde http://aratatil.meb.gov.tr internet adresinden görebilirsiniz" notu ile paylaştığı videoda şu ifadelere yer verdi: "Sevgili anne babalar, bu yıl ilk kez ülkemizde bir ara tatil uygulanıyor. Cuma günü itibariyle çocuklar bir hafta tatildeler, biz istedik ki bu bir hafta eğitime okul dışında oyunla, kültürle, bilimle, sanatla, etkinliklerle değerlerimizle devam edelim, çocuklarımız için bir ara tatil etkinlik planı hazırladık. Ben örnek olması açısından Gaziantep'i seçtim. Bakın burada pazartesiden cumaya kadar çocukların katılabileceği uzun bir etkinlik listesi var. Lütfen bulunduğunuz ili seçerek, buradaki etkinlikleri inceleyin ve katılabildiğiniz ölçüde katılım gösterin. Hepinize şimdiden verimli ve huzurlu tatiller diliyorum."


Ziya Selçuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 03:27 Kaynak: DHA
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