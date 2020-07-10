Bakan Selçuk: 'Arkadaş'ı okullara gönderdik - Son Dakika

Bakan Selçuk: 'Arkadaş'ı okullara gönderdik

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıf öğrencileri için hazırladıkları 'Arkadaş' adlı tatil kitabını okullara gönderdiklerini bildirdi.

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıf öğrencileri için hazırladıkları 'Arkadaş' adlı tatil kitabını okullara gönderdiklerini bildirdi. Bakan Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Hadi maskenizi takıp çocuğunuzun okuluna uğrayın. Yaz tatili için 'Arkadaş' kitaplarını hazırladık ve okullara gönderdik. 1'inci, 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü sınıf öğrencilerimiz kitaplarını okuldan alabilirler. Yaptığınız etkinlik sayfalarını paylaşırsanız bakmak isterim" dedi.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

26 yıldır mücadele verdiği Ayasofya davasını kazanan Kandemir: Çok sevinçliyim, ilk namaza gideceğim

Rusya'da evden kaçan 8 yaşındaki çocuk, cinsel istismara uğradıktan sonra vahşice katledildi

Yunanistan Kültür Bakanlığı'ndan skandal Ayasofya sözleri: Uygar dünyaya karşı bir provokasyon

Son Dakika: Danıştay 86 yıllık kararı iptal etti, Erdoğan kararnameyi imzaladı ve Ayasofya resmen cami oldu

Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti

Klimalardan yayılan Lejyoner hastalığına dikkat! Koronavirüs ile benzerliği dikkat çekiyor

Nur Fettahoğlu, göğüs dekolteli ağır çekim videosuyla takipçilerinden tam not aldı

İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor

Çalışanlarında koronavirüs çıkan Nusret, ABD'deki hükümetten 2 milyon dolarlık yardım aldı

Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için "Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun" uyarısı

Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı

18 yaş altı uçak yolcuları artık tek başına seyahat edebilecek

Üst üste iki gün evinde yangın çıkan genç, bina sakinleri tarafından dövüldü

Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi

Erdal Beşikçioğlu yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını yeni projesi için kestirdi