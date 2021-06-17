Bakan Selçuk, Arnavut Mevkidaşı Kushi ile Bir Araya Geldi - Son Dakika

Bakan Selçuk, "Bu ziyaretlerin iş birliğimiz doğrultusunda Türkçe ve Arnavutçanın ülkelerimizde öğretilmesi başta olmak üzere eğitimin her alanında verimli ve somut çalışmalara dönüşeceğine yürekten inanıyorum. " dedi.

Görüşmede, iki ülke arasında eğitime ilişkin devam eden projeler ve ileriye dönük yapılabilecek çalışmalar ele alındı.

Bakan Selçuk'a Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Burcu Eyisoy Dalkıran eşlik etti.