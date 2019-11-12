Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk, Arnavutluk Eğitim Bakanı Shanini ile görüştü
Son Dakika Güncel Bakan Selçuk, Arnavutluk Eğitim Bakanı Shanini ile görüştü - Son Dakika

Bakan Selçuk, Arnavutluk Eğitim Bakanı Shanini ile görüştü

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Arnavutluk Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanı Besa Shahini ile görüştü.

Bakan Selçuk, Arnavutluk Eğitim Bakanı Shanini ile görüştü, System.String[]

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Arnavutluk Eğitim, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Besa Shahini ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tevfik İleri Toplantı Salonu'nda gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasındaki eğitim konuları ele alındı.

Arnavutluk Cumhuriyeti'nden gelen mevkidaşı ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Selçuk, ortak ve köklü tarih ile halklar arasındaki ilişkilerin, iki ülkenin sağlam dostluğunun temelini oluşturduğunu belirtti.

Selçuk, Balkanlar'ın Avrupa'ya entegrasyonu kapsamında, hem Türkiye'nin hem de Arnavutluk'un Avrupa Birliği'ne üye olmasının bölge açısından yararlı olacağı değerlendirmesini yaptı.

"FETÖ'nün aktif olduğu ülkelerin, bu terör örgütünün toplumsal yapılarına vereceği zararın farkında olunması büyük önem taşıyor." ifadesini kullanan Selçuk, Arnavutluk makamlarının Türkiye'nin bu konudaki mücadelesine somut ve kararlı desteğinin önemli olduğunu ifade etti.

"Türkçe Arnavutluk müfredatına konulsun"

Bakan Selçuk, Türkiye'de Arnavutçanın seçmeli yabancı dil dersi olarak okutulmasının müfredata alındığını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de devlet okullarımızda belirli bir sayıda öğrencinin talep etmesi durumunda Arnavutça dersi açılabiliyor. Halihazırda devlet okullarımızda öğrencilerimiz 'Yaşayan Dil ve Lehçeler' dersi kapsamında Arnavutça öğreniyor. Türkçenin de mütekabiliyet çerçevesinde Arnavutluk Eğitim Bakanlığı müfredatına konulmasını arzu ediyoruz ve bu konuda iş birliği yapmaya hazırız.

Yunus Emre Enstitüsünün çalışmalarında ve Türkoloji bölümlerine olan taleplerde Arnavutluk'ta Türkçe öğrenimine yönelik talebin oldukça yoğun olması memnuniyet verici. Arnavutluk'ta Türkçe öğrenimini karşılıklı iş birliği çerçevesinde daha ileri boyutlara taşıma konusunda desteklerinizi bekliyoruz."

Eğitim alanında iş birliğine açık olduklarını belirten Arnavutluk Eğitim Bakanı Shanini ise ilişkilerin geliştirilmesinin faydalı olacağını kaydetti.

Ziya Selçuk, Arnavutluk, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 10:38 Kaynak: AA
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