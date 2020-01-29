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Bakan Selçuk: "Artık çok daha hızlı, etkin, çevik bir bakış açısına ihtiyacımız var"
7 saat önce
Eğitimde Yeni Akımlar Sempozyumu Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANTALYA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eğitimde Yeni Akımlar Sempozyumu ve Milletvekilleri, Hayırseverler, İş İnsanları ile Buluşma Programı'na iştirak etti.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 11:46 Kaynak: AA
Eğitimde Yeni Akımlar Sempozyumu
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması
ANTALYA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eğitimde Yeni Akımlar Sempozyumu ve Milletvekilleri, Hayırseverler, İş İnsanları ile Buluşma Programı'na iştirak etti. (2)
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