Bakan Selçuk: "Artık çok daha hızlı, etkin, çevik bir bakış açısına ihtiyacımız var" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Selçuk: 'Artık çok daha hızlı, etkin, çevik bir bakış açısına ihtiyacımız var' - Son Dakika

Bakan Selçuk: "Artık çok daha hızlı, etkin, çevik bir bakış açısına ihtiyacımız var"

7 saat önce

Eğitimde Yeni Akımlar Sempozyumu Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANTALYA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eğitimde Yeni Akımlar Sempozyumu ve Milletvekilleri, Hayırseverler, İş İnsanları ile Buluşma Programı'na iştirak etti.

Eğitimde Yeni Akımlar Sempozyumu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması

ANTALYA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eğitimde Yeni Akımlar Sempozyumu ve Milletvekilleri, Hayırseverler, İş İnsanları ile Buluşma Programı'na iştirak etti. (2)

Bakan Selçuk: Artık çok daha hızlı, etkin, çevik bir bakış açısına ihtiyacımız var

Ziya Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 11:46 Kaynak: AA
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