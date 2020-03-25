Son Dakika › Ekonomi › Bakan Selçuk: Artık en düşük emekli aylığı 1500 lira (2) - Son Dakika Ekonomi
Bakan Selçuk: Artık en düşük emekli aylığı 1500 lira (2)
35 dakika önce
'ERKEN BAYRAM İKRAMİYESI SÖZÜ KANUNLAŞTI'Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilere verdiği erken bayram ikramiyesi sözünün de kanunlaştığını duyurdu.
'ERKEN BAYRAM İKRAMİYESI SÖZÜ KANUNLAŞTI'
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilere verdiği erken bayram ikramiyesi sözünün de kanunlaştığını duyurdu. Bakan Selçuk, Twitter'dan verdiği mesajda, "Emeklilerimizin Ramazan Bayramı ikramiyelerini nisan ayında ödüyoruz. Emeklilerimize ve milletimize hayırlı, bereketli olsun. Biz birlikte Türkiye'yiz" ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 12:57 Kaynak: DHA
Son Dakika BB Erzurumspor'un eski oyuncusu Yusuf Duruk, şehit oldu Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: Evden çıkmayarak hastalığın yayılma zincirini kırmaya yardımcı olun Son Dakika: Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceğiz Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 44'e, vaka sayısı 1872'ye yükseldi