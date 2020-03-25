Bakan Selçuk: Artık en düşük emekli aylığı 1500 lira (2) - Son Dakika

'ERKEN BAYRAM İKRAMİYESI SÖZÜ KANUNLAŞTI'

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilere verdiği erken bayram ikramiyesi sözünün de kanunlaştığını duyurdu. Bakan Selçuk, Twitter'dan verdiği mesajda, "Emeklilerimizin Ramazan Bayramı ikramiyelerini nisan ayında ödüyoruz. Emeklilerimize ve milletimize hayırlı, bereketli olsun. Biz birlikte Türkiye'yiz" ifadelerini kullandı.

Haber: ANKARA,