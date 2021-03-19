Son dakika haber: Bakan Selçuk: Artvin'deki yangından etkilenen vatandaşlara 1,5 milyon lira kaynak aktardık - Son Dakika

Son dakika haber: Bakan Selçuk: Artvin'deki yangından etkilenen vatandaşlara 1,5 milyon lira kaynak aktardık
19.03.2021 11:05
Son dakika gündem haberi... AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Artvin'deki yangından etkilenen vatandaşların acil ihtiyaçlarınının karşılanması için 1,5 milyon lira kaynak aktarıldığını duyurdu.
AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Artvin'deki yangından etkilenen vatandaşların acil ihtiyaçlarınının karşılanması için 1,5 milyon lira kaynak aktarıldığını duyurdu.
Bakan Selçuk, Twitter hesabından, Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyündeki yangına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Selçuk, "Artvin'in Yusufeli ilçesinde meydana gelen yangından etkilenen vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'mıza 1,5 milyon lira kaynak aktardık. Rabbim ülkemizi her türlü felaketten korusun" ifadelerini kullandı.
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