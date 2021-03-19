Bakan Selçuk, Artvin'deki yangından etkilenen vatandaşlara 1,5 milyon lira kaynak aktarıldığını açıkladı - Son Dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Artvin'deki yangından etkilenen vatandaşlara 1,5 milyon lira kaynak aktarıldığını bildirdi.

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Artvin'in Yusufeli ilçesinde meydana gelen yangından etkilenen vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 1,5 milyon lira kaynak aktardık." ifadesini kullandı.