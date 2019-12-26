Bakan Selçuk: "Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Selçuk: 'Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak... - Son Dakika

Bakan Selçuk: "Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak...

6 saat önce

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ANKARA - Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "2020 yılında asgari ücret desteğini tüm işletmeler için 75 lira olarak sürdürmeye devam edeceğiz.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ANKARA - Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "2020 yılında asgari ücret desteğini tüm işletmeler için 75 lira olarak sürdürmeye devam edeceğiz."

Bakan Selçuk: Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak...

Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 06:15 Kaynak: AA
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ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Selçuk: "Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak... - Son Dakika
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