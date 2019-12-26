Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ANKARA - Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "2020 yılında asgari ücret desteğini tüm işletmeler için 75 lira olarak sürdürmeye devam edeceğiz."