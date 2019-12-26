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Bakan Selçuk: "Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak...
6 saat önce
Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ANKARA - Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "2020 yılında asgari ücret desteğini tüm işletmeler için 75 lira olarak sürdürmeye devam edeceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 06:15 Kaynak: AA
Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ANKARA - Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "2020 yılında asgari ücret desteğini tüm işletmeler için 75 lira olarak sürdürmeye devam edeceğiz."
Son Dakika Asgari ücret rakamına muhalefet partilerinden ilk tepki: Kabul edilemez HAK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması: Beklentileri karşılamaktan uzak MHP'li Cemal Enginyurt, 2020 asgari ücret rakamına tepki gösterdi: İşçiler jest beklemekteler İBB'den Bakan Kurum'a Kanal İstanbul yanıtı: Sadece katılım sağlanmıştır