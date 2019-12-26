Bakan Selçuk: "Asgari ücret belirlerken, tüm ekonomik dengeleri ve toplumun tüm kesimlerini... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Selçuk: 'Asgari ücret belirlerken, tüm ekonomik dengeleri ve toplumun tüm kesimlerini... - Son Dakika

Bakan Selçuk: "Asgari ücret belirlerken, tüm ekonomik dengeleri ve toplumun tüm kesimlerini...

6 saat önce

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'da uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere son toplantısını, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında yaptı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'da uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere son toplantısını, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında yaptı. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, toplantı sonrasında açıklama yaptı.

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Bakan Selçuk: Asgari ücret belirlerken, tüm ekonomik dengeleri ve toplumun tüm kesimlerini...

Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 05:54 Kaynak: AA
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