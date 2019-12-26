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Bakan Selçuk: "Asgari ücret belirlerken, tüm ekonomik dengeleri ve toplumun tüm kesimlerini...
6 saat önce
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'da uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere son toplantısını, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 05:54 Kaynak: AA
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'da uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere son toplantısını, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında yaptı. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, toplantı sonrasında açıklama yaptı.
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