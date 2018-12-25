Bakan Selçuk: "(Asgari Ücret) Net 2 Bin 20 Lira Olarak Belirlenmiştir"
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- Aile, Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklaması ANKARA - Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019'da uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere son toplantısını yaptı.
- Aile, Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
'un açıklaması ANKARA - Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019'da uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere son toplantısını yaptı. -1-
Asgari ücret 2019 yılında brüt 2 bin 558 lira, net 2 bin 20 lira olarak belirlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:01 Kaynak: AA
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