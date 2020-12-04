Bakan Selçuk: Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısını gerçekleştirdik

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021 yılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısının video konferans yoluyla yapıldığını açıkladı.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2021 yılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısını video konferans yoluyla gerçekleştirdik. Asgari ücretin, işçilerimizin ve işverenlerimizin beklentilerine uygun ve çalışma hayatına olumlu katkı sağlayacak bir seviyede belirleneceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.