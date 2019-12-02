Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk: "Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ortak noktada buluşması en temel gayemiz"
Son Dakika Güncel Bakan Selçuk: 'Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ortak noktada buluşması en temel gayemiz' - Son Dakika

Bakan Selçuk: "Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ortak noktada buluşması en temel gayemiz"

6 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un salona girişi Komisyon üyelerinden görüntüler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması ANKARA - Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un salona girişi

Komisyon üyelerinden görüntüler

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması ANKARA - Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını yaptı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, toplantının açılışında konuştu. (1)

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Asgari Ücret Tespit Komisyonunun hem işçi hem de işveren bakış açısını dikkate alıp ortak noktada buluşması temel gayemiz"

Bakan Selçuk: Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ortak noktada buluşması en temel gayemiz

Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 02:52 Kaynak: AA
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