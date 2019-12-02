Son Dakika › Güncel › Bakan Selçuk: 'Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ortak noktada buluşması en temel gayemiz' - Son Dakika
Bakan Selçuk: "Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ortak noktada buluşması en temel gayemiz"
6 saat önce
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un salona girişi Komisyon üyelerinden görüntüler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması ANKARA - Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında...
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 02:52 Kaynak: AA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un salona girişi
Komisyon üyelerinden görüntüler
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması ANKARA - Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını yaptı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, toplantının açılışında konuştu. (1)
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Asgari Ücret Tespit Komisyonunun hem işçi hem de işveren bakış açısını dikkate alıp ortak noktada buluşması temel gayemiz"
Asgari ücret pazarlıklarında işçi ve işveren temsilcileri ilk fikir ayrılığını yaşadı Avrupa'da hangi ülke ne kadar asgari ücret veriyor? İçişler Bakanlığı: Kayıp iki dağcıyı arama çalışmaları devam ediyor Esenyurt'ta kadınlara saldıran şoförün çalıştığı minibüse ceza kesildi