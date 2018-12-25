Bakan Selçuk: "Asgari Ücret Yüzde 26,05 Arttı.
1 saat önce
IHAAW111809-EKO/25-12-2018- Bakan Selçuk: "Asgari ücret yüzde 26,05 arttı.
IHAAW111809-EKO/25-12-2018
- Bakan Selçuk
: "Asgari ücret yüzde 26,05 arttı. Rakam işçi ve işverenlerin oy birliği ile alındı" dedi. 25.12.2018 11: 18: 09 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:25 Kaynak: İHA
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