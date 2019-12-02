Son Dakika › Güncel › Bakan Selçuk: 'Asgari ücretin sosyal ve ekonomik konjonktür ile uyumlu, kalkınmaya ve verimliliğe... - Son Dakika
Bakan Selçuk: "Asgari ücretin sosyal ve ekonomik konjonktür ile uyumlu, kalkınmaya ve verimliliğe...
7 saat önce
Bakan Selçuk: "Asgari ücretin sosyal ve ekonomik konjonktür ile uyumlu, kalkınmaya ve verimliliğe katkı verecek şekilde belirlenmesi önem arz etmekte"
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 02:36 Kaynak: AA
Bakan Selçuk: "Asgari ücretin sosyal ve ekonomik konjonktür ile uyumlu, kalkınmaya ve verimliliğe katkı verecek şekilde belirlenmesi önem arz etmekte"
Bakan Selçuk: Hangi branşta ne kadar öğretmene ihtiyaç olduğuna yönelik çalışmaları tamamladık Esenyurt'ta kadınlara saldıran şoförün çalıştığı minibüse ceza kesildi Filtre yasasına "Evet" diyen MHP ve AK Parti'den yasayı veto eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür Emniyetten eş zamanlı radarlı hız denetimi: 13 bin 615 araca cezai işlem uygulandı