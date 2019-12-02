Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk: "Asgari ücretin sosyal ve ekonomik konjonktür ile uyumlu, kalkınmaya ve verimliliğe...
Son Dakika Güncel Bakan Selçuk: 'Asgari ücretin sosyal ve ekonomik konjonktür ile uyumlu, kalkınmaya ve verimliliğe... - Son Dakika

Bakan Selçuk: "Asgari ücretin sosyal ve ekonomik konjonktür ile uyumlu, kalkınmaya ve verimliliğe...

7 saat önce

Bakan Selçuk: "Asgari ücretin sosyal ve ekonomik konjonktür ile uyumlu, kalkınmaya ve verimliliğe katkı verecek şekilde belirlenmesi önem arz etmekte"

Bakan Selçuk:

Bakan Selçuk: "Asgari ücretin sosyal ve ekonomik konjonktür ile uyumlu, kalkınmaya ve verimliliğe katkı verecek şekilde belirlenmesi önem arz etmekte"

Ziya Selçuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 02:36 Kaynak: AA
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