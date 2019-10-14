Bakan Selçuk: "Attığımız her olumlu adımın çocuklarımızı ileri taşıyacağını biliyoruz"
1 saat önce
İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) Tanıtım Toplantısı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması Fotoğraf çekimi ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Green Park Otel'de, İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) Tanıtım Toplantısı'na katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 10:50 Kaynak: AA
İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) Tanıtım Toplantısı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması
Fotoğraf çekimi ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Green Park Otel'de, İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) Tanıtım Toplantısı'na katıldı. (2)
Küresel fonlar altın yatırımında tüm zamanların rekorunu kırdı Son dakika: Esad Güçlerinin Münbiç'e gireceği iddialarına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Kararımızı uygulama aşamasındayız Son Dakika: Türk jetleri mühimmat ikmali yapan teröristleri bombaladı Siyasete yıllarını veren Devlet Bahçeli ilk kez sakal bıraktı