Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk: "Attığımız her olumlu adımın çocuklarımızı ileri taşıyacağını biliyoruz"
Son Dakika Güncel Bakan Selçuk: 'Attığımız her olumlu adımın çocuklarımızı ileri taşıyacağını biliyoruz'

Bakan Selçuk: "Attığımız her olumlu adımın çocuklarımızı ileri taşıyacağını biliyoruz"

1 saat önce

İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) Tanıtım Toplantısı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması Fotoğraf çekimi ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Green Park Otel'de, İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) Tanıtım Toplantısı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması

Fotoğraf çekimi ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Green Park Otel'de, İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) Tanıtım Toplantısı'na katıldı. (2)

Bakan Selçuk: Attığımız her olumlu adımın çocuklarımızı ileri taşıyacağını biliyoruz

Ziya Selçuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 10:50 Kaynak: AA
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