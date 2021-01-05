Bakan Selçuk, Ayasofya Camisi'nde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un, Trabzon Ayasofya Camisini ziyareti
Selçuk'un cami bahçesindeki vatandaşlarla sohbeti
Selçuk'un cami içerisindeki mozaikleri incelemesi
Selçuk'un fotoğraf çektirmesi Selçuk, Ayasofya Camisi'nde incelemelerde bulundu
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Trabzon'daki Ayasofya Camisi'nde incelemelerde bulundu.
Selçuk, beraberindeki Vali İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Adnan Günnar, Bahar Ayvazoğlu ve Salih Cora, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile Ayasofya Mahallesi'nde bulunan Ayasofya Camisi'ne geldi.
Kentte 52 yıl müze olarak hizmet verdikten sonra 2013'te yeniden ibadete açılan tarihi Ayasofya Camisi'nin içinde ve bahçesinde incelemelerde bulunan Selçuk, Vakıflar Bölge Müdürü İsmet Çalık'tan bilgi aldı.
Kaynak: AA
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