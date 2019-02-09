Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk Baba Ocağında

Bakan Selçuk Baba Ocağında

1 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk doğduğu yer olan Ankara'nın Emirler köyünde hemşehrileriyle buluştu.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk doğduğu yer olan Ankara'nın Emirler köyünde hemşehrileriyle buluştu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve eşi, beraberinde AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Cumhur İttifakı Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Ramazan Şimşek ve AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceylan ile doğduğu yer olan, Ankara Gölbaşı Emirler köyünde hemşehrileriyle buluştu. Bakan Selçuk, yoğun yağmur altında gerçekleşen etkinliğe geldikleri için hemşehrilerine teşekkür etti.

Gölbaşı'ndaki seçim koordinasyon merkezlerini ziyaret ettiklerini belirten Bakan Selçuk, köylerin ve ilçelerin kalkınması için ellerinden geleni fazlasıyla yapacaklarını kaydetti. Hemşehrilerinden destek isteyen Selçuk, "Biz sizin sadece desteklerinizi bekliyoruz. Bu bakan bu köyden çıktı da ne oldu dedirtmeyin, bizden desteklerinizi esirgemeyin" diye konuştu. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 06:02 Kaynak: İHA

Politika
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