Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bayram boyunca sosyal izolasyon kurallarına uyarak 35 bin 332 şehit ailesi ve gazinin ziyaret edildiğini söyledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ramazan Bayramı boyunca, şehit yakınları ve gazileri yalnız bırakmadıklarının altını çizdi.

Bakanlık yetkililerince ziyaret edilen şehit yakınları ve gazilerle ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, görüşmeler sırasında duygusal anların yaşandığını da belirtti. Selçuk, "81 İl Müdürlüğü personelimiz, bu bayramda, pandemi kurallarına dikkat ederek 35 bin 332 şehit ailemizi ve gazimizi ziyaret etti; şehitliklerde refakat etti. Bizler, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak kahraman gazilerimizin, gazi ailelerimizin, şehit yakınlarımızın sadece bir gün değil, 365 gün yanında yanında olduğumuzu hep vurguluyoruz. Zira, milletler ancak kahramanlarıyla beraber yaşar. Şehitlerimizin hatıralarına, emanetlerine ve gazilerimize ilelebet sahip çıkacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Duygusal anların yaşandığı ziyaretlerde, şehit aileleri ve gazilere küçük hatıralar ve plaketler de hediye edildi.

(İHA)