Bakan Selçuk: "Bakanlığımızın düzenli sosyal yardımlarından faydalanan ihtiyaç sahibi 2 milyon... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Selçuk: 'Bakanlığımızın düzenli sosyal yardımlarından faydalanan ihtiyaç sahibi 2 milyon... - Son Dakika

Bakan Selçuk: "Bakanlığımızın düzenli sosyal yardımlarından faydalanan ihtiyaç sahibi 2 milyon...

7 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında; hali hazırda bakanlığımızın düzenli sosyal yardımlarından faydalanan ihtiyaç sahibi 2 milyon hanenin tamamı bin TL nakdi destekten yararlanacaktır" dedi.

Bakan Selçuk:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında; hali hazırda bakanlığımızın düzenli sosyal yardımlarından faydalanan ihtiyaç sahibi 2 milyon hanenin tamamı bin TL nakdi destekten yararlanacaktır" dedi.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 'İhtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardımlar için ilave 2 milyar liralık kaynak aktarımı'nın detaylarını paylaştı.


Bakan Selçuk, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında hali hazırda bakanlığımızın düzenli sosyal yardımlarından faydalanan ihtiyaç sahibi 2 milyon hanenin tamamı bin TL nakdi destekten yararlanacaktır" dedi.


Söz konusu destekten yararlanmak için vatandaşların herhangi bir yere başvuru yapmasına gerek olmadığını da belirten Selçuk, ödemelerin Mart ayının sonunda başlayacağı bilgisini de yineledi. - ANKARA

Zehra Zümrüt Selçuk, Ziya Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 10:26 Kaynak: İHA

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