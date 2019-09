Bakan Selçuk, Balıkesir'i rakamlarla anlattı

Balıkesir'i ziyaret eden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Balıkesir ile ilgili brifing aldıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, Balıkesir'e son 17 yılda yapılan 36 milyar TL'lik yatırımın 4 milyar TL'sinin kendi bakanlığına ait olduğunu söyledi.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Balıkesir Valiliği'ni ziyaret etti. İl Müdürü Ahmet Çakar'dan brifing alan Bakan Selçuk, Balıkesir ile ilgili rakamları paylaştı. Bakan Selçuk, "Balıkesir hem kültürel zenginliği, doğası ile turizmi ile kendine özgü bir kimliğe bir sahip şehir. Ülkemizin nadide köşelerinden birisi. Her türlü doğası ile turizmi ile tarımı ile ticareti ile bizlerde 82 milyon ülkemizin her güzel köşesinde böyle ziyaretlerimize gidiyoruz. Böylece o ilimizdeki kuruluşlarımızı il müdürlüklerimizi yatırımlarımızı izleme fırsatı buluyoruz. Son 17 yılda Türkiye yaptığı yeni atılım hamlelerinde her adımda tarih yazıyor. Balıkesir şehrimizde girişimciliği ile aynı zamanda üretkenliği ile milli değerlere olan bağlılığı ile de bölgede önemli bir aktör olarak devam etmekte. Hükümetimizin ilimize yaptığı yatırımlar sayesinde Balıkesir bugün yeni bir şehre kazanmış durumda. Son 17 yılda 36 milyara yakın bri yatırım yapıldı. Bunun da neredeyse 4 milyarı bakanlığımız tarafından yapılmış durumda. Gıda, eğitim, sağlık yardımları ve proje desteklerini içine alan sosyal yardımlar konusunda da 2018 yılında yaklaşık 42 bin ailemiz bundan faydalanmış durumda. Bu süreçtede 2018 yılında sosyal yardımlar kaynağı Balıkesir'de 332 milyon TL. Yaklaşık 15 sene ile kıyaslarsak yaklaşık 60 katlık bir arttırıma tekamül ediyor. 2019'da da bugüne kadar harcanan miktarın da geçen yılın üzerinde olacağını söylemek isterim. Balıkesir'de son 17 yılda İŞ-Kur aracılığı ile 143 bin vatandaşımız işe yerleşti. İstihdam teşviklerimizden de faydalanan 90 bin işyerimize bir buçuk milyara yakın teşvik sağlamış olduk" dedi. - BALIKESİR