Bakan Selçuk, Bartınlı eğitimcilerle bir araya geldi - Son Dakika

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları' kapsamında, video konferans aracılığıyla Bartınlı eğitimcilerle bir araya geldi. Bakan Selçuk, okullar açıldıktan sonra telafi eğitimi için gün gün hafta hafta planlamalar yapıldığını kaydetti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Selçuk, Rize, Sakarya, Mersin ve Hakkari'nin ardından bu kez Bartın'daki eğitimcilerin evlerine konuk oldu. Küresel koronavirüs salgını dolayısıyla okullardaki eğitime ara verilmesiyle eş zamanlı olarak başlatılan uzaktan eğitim sürecinde verdikleri destekten dolayı meslektaşlarına teşekkür eden Bakan Selçuk, "Bu dönemde öğretmen arkadaşlarım gerçekten büyük bir çaba gösteriyor. Çocuklarımızı yalnız bırakmadınız, velilerimizle irtibatı kesmediniz. Çocukların eksiğinin giderilmesi için elinizden geleni yapıyorsunuz. Bütün bu süreçte gerek uzaktan eğitim, gerek mesleki eğitim, gerek bilim ve sanat merkezlerindeki üretim anlamında önemli adımlar attık. Dünya ülkelerini de izliyoruz. Emin olun bizim bulunduğumuz nokta oldukça iyi. Bundan da mutluluk duyuyorum" dedi.

MESLEKTAŞLARINI DİNLEDİ

Meslektaşlarını da dinlemek istediğini belirten Bakan Selçuk, "Neye ihtiyacınız var ise biz size yardımcı olmaya her zaman hazırız" diyerek sözü öğretmenlere bıraktı.

Öğretmen Canan Uçar, bu sürecin uzaktan eğitimde gönül temasını ve teknolojiyi doğru kullanmayı öğrettiğine işaret etti.

30 yıllık öğretmen Kadriye Yolcu ise hala stajyerliğindeki heyecanı yaşadığını dile getirdi.

Eşi de kendisi gibi öğretmen olan Elif Topaloğlu ise evlerin okula dönüştüğünü, eşinin, kendisinin ve iki kızının farklı odalarda ders yaptığını anlattı.

Öğretmenlerin bu yüksek moralinin kendisini çok mutlu ettiğini belirten Bakan Selçuk da 'Uzaklaştıkça yakınlaşıyoruz' diyerek, "Farklı beceriler kazanma fırsatımız oldu" ifadelerini kullandı.

Okullar açıldıktan sonra telafi eğitimi için gün gün hafta hafta planlamalar yapıldığının altını çizen Bakan Selçuk, 'her şeyin başı sağlık' anlayışıyla tüm senaryoların üzerinde en ince ayrıntısına kadar çalışarak, en doğru yolu bulmaya çalıştıklarını belirtti.