Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ELAZIĞ - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Elazığ 'da açıklamalarda bulundu. (2)

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