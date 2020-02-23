Bakan Selçuk: "Başkale'deki eğitim-öğretim hususunda henüz tablo netleşmiş değil" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Selçuk: 'Başkale'deki eğitim-öğretim hususunda henüz tablo netleşmiş değil' - Son Dakika

Bakan Selçuk: "Başkale'deki eğitim-öğretim hususunda henüz tablo netleşmiş değil"

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklaması Soru soran basın mensubu Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ELAZIĞ - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Elazığ'da açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklaması

Soru soran basın mensubu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ELAZIĞ - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Elazığ'da açıklamalarda bulundu. (2)

Bakan Selçuk: Başkale'deki eğitim-öğretim hususunda henüz tablo netleşmiş değil

Ziya Selçuk, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 01:08 Kaynak: AA
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