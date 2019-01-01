Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk Başkent'te Yeni Yılın İlk Bebeğiyle Buluştu

Bakan Selçuk Başkent'te Yeni Yılın İlk Bebeğiyle Buluştu

53 dakika önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ankara'da yeni yılın ilk bebeği Hilal Nur'u ziyaret etti.

Bakan Selçuk Başkent'te Yeni Yılın İlk Bebeğiyle Buluştu, System.String[]
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ankara'da yeni yılın ilk bebeği Hilal Nur'u ziyaret etti. Selçuk, "Yeni yıl vesilesiyle doğan her çocuğumuz bizler adına bir umut olur umarım" dedi. Ankara'da 2019 yılının ilk bebeği Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya geldi. Semiha (37) ve Yakup (44) Koca çiftinin ilk çocukları 2 kilo 840 gram ağırlığında normal doğumla dünyaya geldi. Koca çiftini ilk tebrik eden Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk oldu. Bakan Selçuk, anneyi tebrik ederek uyuyan bebeği sevdi. Basın mensuplarına duygularını aktaran Selçuk, bakanlık tüm ailelerin yanında olduklarını belirtti. Ailenin ilk bebeği olmasından dolayı 3 çocuk hedefine vurgu yapan Selçuk, "Bundan sonra çoklu doğumlar ve ikizler için desteklerimiz olacak. Çalışan annelere yönelik de imkanlar tanıyoruz, yeter ki ailelerimiz büyüsün. Çünkü biz ailenin güçlü olmasını çok önemsiyoruz, aile ne kadar güçlü olursa milletimiz, ülkemiz de o kadar güçlü olacak. Yeni yıl vesilesiyle doğan her çocuğumuz da bizler adına bir umut olur" şeklinde konuştu. Bakan Selçuk normal doğumun arttırılması için de gerekli çalışmaların yapılacağını kaydetti. Duygulu anne de bebeğini kucağına alarak sevincini paylaştı, isteyen herkese Allah'ın anne olmayı nasip etmesini diledi. Bebeğin ismine ise baba Koca karar vererek, ismini Hilal Nur koydu.

BAKAN SELÇUK ÇALIŞANLARLA SOHBET ETTİ Bakan Selçuk ardından hastanede bulunan diğer yeni doğan bebekleri de ziyaret ederek her birine altın taktı. Ardından doğum öncesi annelerin yürümesi için hazırlanan ve "doğum yolu" denilen koridora ve suda doğum bölümüne de uğrayan Selçuk hem annelerin keyfini sordu, sohbet etti hem de henüz doğum yapmamış annelere güç ve moral oldu. Selçuk ailelerin her birine hayırlı ve güzel bir yıl geçirmelerini diledi. Ziyarete Başhekim Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin ve hastane personelleri de eşlik etti. Bakan Selçuk bakanlığın aile biriminin yanı sıra çalışma birimi kapsamında da hastane çalışanlarıyla bir araya gelerek, çalışanlarla sohbet etti.

(Yağmur Yıldız - Nurullah Geylani/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:41 Kaynak: İHA

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