Bakan Selçuk: "Bazen bizim yaklaşımlarımız çocuklarımızın ihtiyacı olmayan alanlarda zorlanmalarına yol açıyor" - Son Dakika

Bakan Selçuk: "Bazen bizim yaklaşımlarımız çocuklarımızın ihtiyacı olmayan alanlarda zorlanmalarına yol açıyor"

21.05.2021 14:59

Bakan Selçuk: "Bazen bizim yaklaşımlarımız çocuklarımızın ihtiyacı olmayan alanlarda zorlanmalarına yol açıyor" Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni alana taşınan Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Çocuk Kütüphanesi'nin açılış kurdelesini kesti.

Bakan Selçuk: "Bazen bizim yaklaşımlarımız çocuklarımızın ihtiyacı olmayan alanlarda zorlanmalarına yol açıyor"

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni alana taşınan Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Çocuk Kütüphanesi'nin açılış kurdelesini kesti. Bakan Selçuk, çocukların doğasına ve ihtiyaçlarına saygı göstererek yol alındığında onların gerekeni yaptığını belirterek, "Bazen bizim yaklaşımlarımız ve tutumlarımız çocuklarımızın ihtiyacı olmayan alanlarda zorlanmalarına yol açıyor" dedi.

Üniversite bünyesinde kurulan ilk çocuk kütüphanesi olan Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Çocuk Kütüphanesi, fakülte içinde yeni bir alana taşındı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2000 yılından beri hizmet veren Çocuk Kütüphanesi'nin yeni yerinin kurdelesini keserek açılışını yaptı. Çocuklarla ilgili bir kütüphanenin açılışını yapmanın kendisine çok ayrı bir mutluluk verdiğini belirten Selçuk, "Çünkü her çocuk yeni bir umut olarak doğuyor. Geleceği inşa etmek için bize bir sevinç yumağı sunuyor. Bundan dolayı da asla umudumuzun tükenmemesi gerekiyor. Çünkü her yeni doğan çocuk bize bu umudu yeşertiyor" dedi.

Bakan Selçuk, okuma meselesinin insanın insanlaşma sürecinin bir yolculuğu olduğunu belirterek, "İnsanlar okuyunca sadece bir bilgi yığın olarak almıyorlar. Aslında ruhlarının, beyinlerinin, vücutlarının ve hücrelerinin inşası noktasında bir gelişim seyri yaşıyorlar. Bu yaşadıkları onun beşerlikten insanlığa doğru olgunlaşmasının da yardımcısı oluyor" dedi.

Okuduğunu anlama meselesinin çokça üzerinde durdukları bir konu olduğunu belirten Bakan Selçuk, "Hem öğretim programlarının içindeki yapılanmaların hem sınavlarla ilgili hususların hem öğretmen eğitimi konusunun okuduğunu anlama üzerinden yürütülmesi noktasında gayretlerimiz var. Bu çerçevede bir söz varlığı, derlem ve korpus (külliyat) projesi yürüyor. Dünyada da sanırım yapay zeka temelli ilk korpus olacak. Epey bir mesafe aldık" açıklamasını yaptı.

Dört dil becerisine dayalı testler geliştirdiklerini dile getiren Selçuk, "Şu anda onların yetişkin versiyonları ve bütün yaş seviyelerindeki versiyonları çalışılıyor. Onlardan bir kısmı bitti. İstiyoruz ki bütün dünyanın çocukları kendi dillerinde TOEFL ve IELTS gibi birtakım dört beceriye dayalı testlere giriyorlarsa neden Türkçe'nin böyle bir testi yok? Niye biz çocuklarımızın, öğretmenlerimizin bu konudaki beceri düzeyini ölçemiyoruz. Sadece Türkçe öğretmenleri için değil bütün öğretmenler ya da öğretmen adayları için dört becerideki yeterlilik mutlaka ele alınması gereken bir konu. Yani matematik öğretmeninin de Türkçe'deki dil becerisi hangi seviyede" diye konuştu.

Bakan Selçuk, okuma kültürü ve kütüphanelerin mekansal, duygusal ve zihinsel olarak vaha gibi olduğunu ifade ederek, "Buralarda çocukların birbirleriyle olan ilişkileri ve iletişimleri görünmeyen ama varlığı kesinlikle bilinen hususlar. Bu durumda bizler aşırı yapılandırmalara gitmeden, aşırı birtakım kurallar koymadan çocukların doğasına saygı göstererek onların ihtiyaçlarına saygı göstererek yol aldığımızda aslında onlar gerekeni yapıyorlar. Bazen bizim yaklaşımlarımız ve tutumlarımız bazen çocuklarımızın ihtiyacı olmayan alanlarda zorlanmalarına yol açıyor. Bizim de kendimizi yeniden gözden geçirmemiz, düzenlememiz gerekiyor. Bu çerçevede bu kütüphane çocukların doğasına saygı gösteren bir bakış açısı sergiliyor" dedi.

Çocukların ilgi ve ihtiyaçlarına göre düzenlenen kütüphane ile yeni doğan bebeklerden ergenliğin sonuna değin çocuk ve gençlerin gelişim süreçlerinin olumlu etkilenmesi ve okuma kültürü edinmelerine katkı sağlanması hedefleniyor. 75 metrekarelik alana sahip kütüphanede "Kütüphaneye Hoşgeldiniz", "Kütüphaneyi Tanıyoruz", "Dinleme ve Anlatma Oyunu", "Etkileşimli Kitap Okuma Zamanı" ve "Vedalaşma" gibi etkinlikler düzenleniyor.

Bakan Selçuk: Bazen bizim yaklaşımlarımız çocuklarımızın ihtiyacı olmayan alanlarda zorlanmalarına yol açıyor
Bakan Selçuk: Bazen bizim yaklaşımlarımız çocuklarımızın ihtiyacı olmayan alanlarda zorlanmalarına yol açıyor
Bakan Selçuk: Bazen bizim yaklaşımlarımız çocuklarımızın ihtiyacı olmayan alanlarda zorlanmalarına yol açıyor
Bakan Selçuk: Bazen bizim yaklaşımlarımız çocuklarımızın ihtiyacı olmayan alanlarda zorlanmalarına yol açıyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Selçuk: 'Bazen bizim yaklaşımlarımız çocuklarımızın ihtiyacı olmayan alanlarda zorlanmalarına yol açıyor' - Son Dakika


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