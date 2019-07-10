Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk: "Belediyelerin el değiştirmesiyle işçinin çalışma hakkını elinden alan bir tutumla...
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Bakan Selçuk: "Belediyelerin el değiştirmesiyle işçinin çalışma hakkını elinden alan bir tutumla...

2 saat önce

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, HAK-İŞ Konfederasyonunun 14. Olağan Genel Kuruluna iştirak etti.

Zehra Zümrüt Selçuk, Güncel
- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, HAK-İŞ Konfederasyonunun 14. Olağan Genel Kuruluna iştirak etti. (2)
Bakan Selçuk: Belediyelerin el değiştirmesiyle işçinin çalışma hakkını elinden alan bir tutumla...
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:40 Kaynak: AA
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