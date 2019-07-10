Bakan Selçuk: "Belediyelerin el değiştirmesiyle işçinin çalışma hakkını elinden alan bir tutumla...
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- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, HAK-İŞ Konfederasyonunun 14. Olağan Genel Kuruluna iştirak etti.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:40 Kaynak: AA
- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
'un konuşması ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, HAK-İŞ Konfederasyonunun 14. Olağan Genel Kuruluna iştirak etti. (2)
Güzel şarkıcı Hatice, kırmızı mayosuyla sosyal medya akımına dahil oldu Türkiye'den Yunanistan, Güney Kıbrıs ve Avrupa Birliği'ne sondaj tepkisi MEB'den "Ücretli öğretmene zam" haberine ilişkin açıklama Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan sorusuna yanıt