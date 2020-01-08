Bakan Selçuk, Berfin Özek'in yüzüne asit döken sanığa verilen cezaya tepki gösterdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Selçuk, Berfin Özek'in yüzüne asit döken sanığa verilen cezaya tepki gösterdi - Son Dakika

Bakan Selçuk, Berfin Özek'in yüzüne asit döken sanığa verilen cezaya tepki gösterdi

6 saat önce

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 19 yaşındaki Berfin Özek'in yüzüne asit dökerek sağ gözünü kaybetmesine ve yüzünün bir bölümünün yanmasına neden olan sanığa verilen cezaya tepki gösterdi.

Bakan Selçuk, Berfin Özek'in yüzüne asit döken sanığa verilen cezaya tepki gösterdi, System.String[]

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 19 yaşındaki Berfin Özek'in yüzüne asit dökerek sağ gözünü kaybetmesine ve yüzünün bir bölümünün yanmasına neden olan sanığa verilen cezaya tepki gösterdi.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Berfin Özek'in maruz kaldığı saldırının davasında 'kasten yaralama' suçundan ceza verilmesinin kamu vicdanını yaralayacağına inanıyoruz. Karara karşı 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan cezalandırma istemiyle istinaf yoluna başvuracağız" dedi.

Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA,


Zehra Zümrüt Selçuk, Berfin Özek, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 08:33 Kaynak: DHA
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