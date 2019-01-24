Bakan Selçuk: "Bilişim Sektörü İşbaşı Eğitim Ödemesini 85 TL'ye Çıkardık"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bilişim sektöründeki mesleklerde İŞKUR tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programlarında günlük ödeme miktarını 85 TL'ye çıkardık" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bilişim sektöründeki mesleklerde İŞKUR tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programlarında günlük ödeme miktarını 85 TL'ye çıkardık" dedi.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye Kamu-Sen tarafından düzenlenen "Endüstri 4.0 ve Sendikaların Geleceği" programına katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Bakan Selçuk, Türkiye'nin sivil toplum alanında vakıf kültürünün güçlü olduğu tarihsel bir arka plana sahip olduğunu belirtti. Endüstri 4.0'ın dördüncü sanayi devriminin yeni bir dönüşüm sürecine işaret ettiğini aktaran Selçuk, "21. yüzyılda dördüncü sanayi devrimi ile yepyeni ve bambaşka dinamik bir gündemle karşı karşıyayız. Bu kapsamda bizlerin de hükümet olarak dönüşüm süreci için kaldıraç hizmetler sunma, gerekli çalışmaları insan ve zaman odaklı bir şekilde gerçekleştirme sorumluluğumuzu bir kez daha gündeme getiriyor. Hükümetlerimizin son 16 yıldır attığı adımlar neticesinde ekonomimizin önemli bir ivme yakaladığına hepimiz şahidiz. Yerli İHA'larımız, ALTAY tankımız, GÖKBEY helikopterimiz, yerli tasarım otomobilimiz ve yerli çip üretimimiz gibi pek çok alanda stratejik ihtiyaçlarımızı kendimiz tasarlayabilir, geliştirebilir, üretebilir hale geldik ve hatta bunların ihracatını yapıyoruz" şeklinde konuştu.



"İşbaşı eğitim ödemesini 85 TL'ye çıkardık"



Bakanlık olarak endüstri 4.0 ile toplumun bütüncül yapısının doğrudan etkileneceği ve yeniden şekilleneceği öngörüsü ile önemli adımlar atıldığını ifade eden Bakan Selçuk, bu çerçevede dijitalleşme, yapay zeka, büyük veri, bulut bilişim gibi uygulamaların iş süreçlerine entegre edilmesini önemsediklerini kaydetti. Bakanlık olarak dijital sanayinin işgücü ihtiyacını karşılamak üzere aktif işgücü programları da düzenleyip, projeleri desteklediklerini aktaran Selçuk, "Son dört yılda sadece bilişim sektöründe düzenlemiş olduğumuz mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programlarına 60 bine yakın kişi katıldı. Bu eğitimleri tamamlayan kişilerin yüzde 60'ından fazlası kalıcı olarak istihdam edilmekte. Böylelikle eğitim istihdam ilişkisini güçlendirme çabalarımızın da sonuç verdiğini görmekteyiz. 2019 yılında da endüstri 4.0 kapsamında mesleki yeterlilikleri belirleme ve meslek kazandırmaya yönelik eğitim faaliyetlerimiz devam edecek. 2009 yılından beri başarıyla sürdürdüğümüz işbaşı eğitim programlarımıza geçtiğimiz yıl 'Geleceğin Mesleklerinde İşbaşı Eğitim Programı'nı ekledik. Diğer işbaşı eğitimlerimizde 3 aya kadar destek sunarken, 18-29 yaş arası gençler için geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda düzenlenen işbaşı eğitim programlarının süresini 9 aya çıkardık. Programa katılımın daha cazip hale getirilmesi için diğer programlarda günlük 61 TL olan payımızı 77 TL'ye ve ödeme miktarını bilişim sektöründeki mesleklerde düzenlenen programlarda 75 TL'den 85 TL'ye çıkarıyoruz" dedi.



"Devlet algısının değişmesi üzerinde yoğunlaşılmakta"



Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ise, dünyanın yeni bir çağın eşiğinde büyük doğum sancıları çektiğini söyledi. Elektrik gücünün yardımıyla seri üretime geçilmesi, bilgi teknolojilerinin gelişmesi ile otomasyona dayalı üretimi öngören gelişmelerin ardından sanayi devriminin artık 4.0 aşamasına geçtiğini kaydeden Kahveci, "Üretim sistemlerinin değişimi ve gelişimi devletlerin ekonomik politikalarını, endüstri ilişkilerini, hukuki alt yapıları ve gelir paylaşımını da doğrudan etkilemekte. Endüstri 4.0 tüm dünyada siyaset ve endüstri konusunda birçok tartışmayı da beraberinde getirmiştir. Endüstri 4.0 süreci hiç kuşkusuz ki yalnızca işletmeleri değil, çalışma ilişkilerini de kökünden değiştirecek gelişmelere gebedir. Akıllı teknolojiler ve yapay zeka, sanayi devrimi ile ortaya çıkan bildiğimiz anlamdaki üretim iş ve çalışan kavramını tamamen değiştirecektir. Teknolojik gelişmedeki akıl almaz hız bizlerin de bu dönüşüme bir an önce ayak uydurmamızı zorunlu kılmaktadır. Önümüzdeki değişim sürecinin toplumsal boyutları sanayi devrimi ile kıyaslanmayacak ölçüde büyük olacaktır. Bütün tahminler işsizliğin artması, ücretlerin düşmesi, birçok mesleğin ortadan kalkması ya da yapay zekanın eline geçmesi ve toplumda devlet algısının değişmesi üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu çerçevede artık kapımızdan içeri girmekte olan yapay zekanın, otonom sistemlerin ve nesnelerin internetinin toplumumuza, kamu yönetimine, çalışma yaşamına, hukuk sistemimize, ekonomik ve sosyal politikalara nasıl yansıyacağının tespit edilmesi bir yaklaşım olmaktan öteye hayati bir zorunluluktur" diye konuştu. - ANKARA

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