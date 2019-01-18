Bakan Selçuk: Bin liranın altında emekli aylığı kalmayacak
35 dakika önce
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Dosya bazında artık bin liranın altında emekli aylığı kalmayacak.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk
, "Dosya bazında artık bin liranın altında emekli aylığı kalmayacak. Şubat ayında aylıklara yansıyacak" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:35
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