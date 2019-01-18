Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk: Bin liranın altında emekli aylığı kalmayacak

Bakan Selçuk: Bin liranın altında emekli aylığı kalmayacak

35 dakika önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Dosya bazında artık bin liranın altında emekli aylığı kalmayacak.

Bakan Selçuk: Bin liranın altında emekli aylığı kalmayacak, System.String[]
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Dosya bazında artık bin liranın altında emekli aylığı kalmayacak. Şubat ayında aylıklara yansıyacak" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:35 

Ekonomi
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