Bakan Selçuk: "Bir diğer Teşvik edici unsurumuz işsiz kalma sürelerini azaltmaya yönelik olacak. - Son Dakika
Bakan Selçuk: "Bir diğer Teşvik edici unsurumuz işsiz kalma sürelerini azaltmaya yönelik olacak.
Bakan Selçuk: "Bir diğer Teşvik edici unsurumuz işsiz kalma sürelerini azaltmaya yönelik olacak.
Bakan Selçuk: "Bir diğer Teşvik edici unsurumuz işsiz kalma sürelerini azaltmaya yönelik olacak. Çalışanlarımızı 3 ay içinde geriye döndükleri zaman işe o 3 aylık süreçte uzun vadeli sigortalarını ödeyeceğiz." - ANKARA
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13.06.2020 12:53:05. #1.13#
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