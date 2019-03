Bakan Selçuk, "Bir Taraftan Kalkınmamıza Ekonomiye Kadınları Dahil Ederken, Diğer Yandan...

Zonguldak'ta kadın girişimciler ile bir araya gelen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bir taraftan kalkınmamıza ekonomimize kadınları dahil ederken, diğer yandan önemsediğimiz bir unsur da ailelerimizi güçlendirmek ve korumak. Bizler istiyoruz ki sosyal hayatta daha fazla yer alırken aynı zamanda ailelerinden kopmasınlar. Aile birlikleri her daim korunsun ve daha da güçlensin. Bu anlamda çeşitli destekler ve teşvikler vermeye devam ediyoruz" diye konuştu.



Zonguldak ziyareti kapsamında AK Parti Kadın Kolları üyeleri ve kadın girişimciler ile bir araya gelen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kadınların ekonomi ve kalkınmadaki önemine dikkat çekti.



AK Parti'nin kuruluşundan bu yana kadınlara verdiği desteği de hatırlatan Bakan Selçuk, "AK Parti Zonguldak Kadın Kollarımız ev sahipliğinde düzenlenen bu programa iştirak eden herkese ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi perçinleyeceğimiz bu gönül sofralarını daim kılsın. Bereketli kılsın, muhabbetli kılsın. Toplantımızı da İnşallah hayırlı hizmetlere vesile etsin. Kadın emeğin, fedakarlığın, üretkenliğin adıdır. Biz de bu şehirde emeğin olduğu bir şehirdeyiz. Kadının kurucu, öncü, yetiştirici olan bir şehirdeyiz. Hep inanıyoruz ki kadın girişimci ruhuyla cesaretiyle, bilgisiyle topluma yön veriyor. Bizler de mayasında kadın emeği olan bir devlet geleneğinin mirasçılarıyız. Kadını biz sadece bugüne değil geçmişi değil yarınlarını inşa eden topluma yön veren ailelerimizin temel unsurları olarak görüyoruz. Bütün bu sorumluluklar çerçevesinde esasında AK Partimize, davamıza en çok fedakarlık gösterenler de kadın kollarımız oluyor. Siz bu davayı omuzluyorsunuz. Ailenizle, çocuklarınızla daha müreffeh bir hayat yaşamak için gece gündüz demeden bu dava için çabalıyorsunuz. Sizler de bu çabanızla sadece kadınlara değil tüm insanlığa da daime örnek oldunuz. Örnek olmaya da devam ediyorsunuz. Hepimiz biliyoruz ki milli iradenin tezahürü olan AK Parti'nin başarısının arkasındaki asli unsur, güç kadınlarımız ve gençlerimizdir" dedi.



"Biz 17 yıldır millete hizmet yolunda yeri geldiğinde kolundaki son bileziği, alyansına kadar veren bir davanın mirasçılarıyız"



Bakan Selçuk, "Yeri geldi çocuklarınızı, evinizi ihmal ediyorsunuz. Ama size umut bağlamış milyonlarca çocuğu, genci bilip bu davayı ihmal etmediniz. Kapı kapı gezdiniz. Ülkemiz için kurduğunuz hayalleri, projeleri, rüyalarımızı anlattınız. Sizlerin de çocukları da bu davanın içinde yetişti büyüdü. Belki de bu davanın gençlik kolları oldular. Allah bu anlamda sizlerden razı olsun. Bu şuuru bilinci daima kutlu kılsın. Bu kutlu yolda Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde hükumetlerimiz de her zaman kadınlarımızın yanında oldu. Kadınlarımızın destekçisi oldular. Biz bu günlere kolay gelmedik. Ülkemizin kadınlarımızın da ne kadar zorluklar yaşadığı bir dönemden de geçtik. Özellikle 28 Şubat sürecinde, geçtiğimiz hafta o darbenin yıl dönümüydü. O utanç günlerinden bu günlere geldik. Bizler o gün baş örtülerimizle üniversitelere iş yerlerimize giremedik. Ama bugün hamdolsun mecliste başörtülü vekillerimiz, bakanlarımız, genel müdürlerimiz var. Üniversite kapılarında ağlatılan kızlarımız, derslerinden sürüklenerek çıkarılar, okulunu birincilikle bitirmesine rağmen hakkını elde edemeyen kardeşlerimiz bu uğurda çok ağır bedeller ödedi. Ama bugün liderimiz ve hükumetimiz sayesinde kadınlarımız bu gün hak ettiği değeri görüyor. İnşallah hak ettikleri yerlerde de olacaklar. AK Parti hükumeti anlayışıyla önce adaleti önceleyerek, kalkınmayı önceleyerek, sosyal devlet anlayışını önceleyerek bu günlere geldik. Demokrasiye balans ayarı verdik' diyenler, '28 Şubat bin yıl sürecek' diyenler kaybettiler. İlelebet de kaybedecekler. Bu ülkenin öz evlatları, Anadolu'nun bağrından kopup gelen evlatları kazandı. O dönem gençlerimiz kovulurken şu dönem siyasetten iş hayatına, karar verme mekanizmasında kadın eli var. Kadın emeği var. Kadın zekası var. Çünkü biz biliyoruz ki kadın varsa mücadele var, emek var, gelişim var. Özellikle kadınlarımızın hem siyasette hem ekonomide toplumun her safhasında olması için özel çaba gösteriyoruz. Kadınların girişimcilikten yeteri kadar istifade edebilmesi için çabalıyoruz. O yüzden sizleri girişimci ruhunu çalışma hayatında önemsiyoruz" diye sözlerine devam etti.



"17 yıllık iktidarlarımız döneminde ülkemizin gelişmesinde kadınlarımızın ve girişimci kadınlarımızın önemi büyük"



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye'nin 2023 yılındaki hedeflerinde kadının önemine vurgu yaparak şöyle devam etti:



"2023 yılında Türkiye'yi dünyanın en büyük on ekonomisi arasına almak istiyorsak bunda elbette toplumun yarısını oluşturan kadın girişimcilerin de büyük bir katkısı olacak. Kadın girişimcileri dünyayla bütünleştirmek amacıyla kamu olsun özel sektör olsun sivil toplum kuruluşları olsun bütün projeleri de desteklemeye devam ediyoruz. 17 yıllık iktidarlarımız döneminde ülkemizin gelişmesinde kadınlarımızın ve girişimci kadınlarımızın önemi büyük. Kadınlarımızın çalışma hayatında daha fazla yer alması için alt yapıları güçlendirdik hem de teşvik programlarını hayata geçirdik. Kadın istihdamı, teşvik etmek için 'İşte anne' projesiyle kadınlarımıza istihdam garantili kursları ve işbaşı eğitim programlarına yönlendiriyoruz. 2018'te Zonguldak'ta nitelikli iş gücü oluşturma adına başlattığımız aktif iş gücü programlarımızın yüzde 68'ini kadınlarımız oluşturuyor. Bu oran Türkiye'de yüzde 57. Bu oran Türkiye rakamlarından daha fazla. Türkiye kadın istihdamı konusunda da Avrupa ülkeleri dahil birçok ülkeyi geride bırakmıştır. Son 10 yılda kadınlarımızın iş gücüne ilave katılım oranında da yine Avrupa'da birinci sıradayız. Bu dönemde kadın istihdamını yaklaşık 3,4 milyon kişiyle yüzde 63 oranında arttırmış durumdayız. Üniversitelerde öğretim görevlilerimizin yarısı, Milli Eğitim Bakanlığımızdaki öğretmenlerimizin yarıdan fazlası, hakimlerimizin, mimarlarımızın, avukatlarımızın ve kamu görevlilerimizin yarıya yakınını da kadınlarımız oluşturuyor. Şu an bir milyon kadın girişimcilerimiz var. Bu sayıyı artırmak amacıyla destek programları düzenliyoruz. Bakanlığımızca düzenlenen girişimcilik eğitim programlarından yararlananların da çoğunluk sayısı kadın girişimcilerimizdir. Bu girişimcilik eğitimleri kapsamında bin 615 kadınımız bu programlardan yararlandı. Kadın girişimciliğinde de hak ettiği seviyeye kadınlarımızın yükseleceğine inanıyoruz. Bugün bu salonda pırıl pırıl yüzler görüyorum. AK Parti'ye gönül vermiş kardeşlerimiz var. Bir taraftan kalkınmamıza ekonomimize kadınları dahil ederken diğer yandan önemsediğimiz bir unsur da ailelerimizi güçlendirmek ve korumak. Bizler istiyoruz ki sosyal hayatta daha fazla yer alırken aynı zamanda ailelerinden kopmasınlar. Aile birlikleri her daim korunsun ve daha da güçlensin. Bu anlamda çeşitli destekler ve teşvikler vermeye devam ediyoruz. Ticaret Bakanlığımız ve Tarım Orman Bakanlığımızla birlikte geçtiğimiz yıl Ekim ayında kadın kooperatifleri birliği protokolünü yürürlüğe koyduk. Tarım alanında kadın kooperatiflerini desteklemeye devam edeceğiz. İşçisiyle, işvereniyle, STK'larıyla hedeflerimiz doğrultusunda Türkiye'yi hak ettiği yere beraberce getireceğiz. Bu şehir Zonguldak, bu ülke her şeyin en iyisine layık. Daha çok yürünecek yolumuz olduğunu düşünüyoruz. Daha çok projemiz var. Rüyalarımızı beraber kuruyoruz. Önümüzde 31 Mart gibi önemli bir seçim var. Zonguldak'ı tüm ilçeleriyle beraber gönül belediyeciliğiyle buluşturacağımıza inanıyoruz. Zonguldak bizim Cumhuriyetimizin ilk illerinden. 1 Nisan 1924'te il olmuş. Dolayısıyla tevafuk o ki 1 Nisan 2019'da da ben inşallah Zonguldak'ın AK belediyeciliğe, gönül belediyeciliğine ulaşacağına inanıyorum. Bu anlamda Zonguldak'ın girişimci kadınlarına, güçlü kadınlarına da inanıyoruz. Biz biliyoruz ki 31 Mart akşamı 1 Nisan sabahı ilimizin miladı olacak. Güzel bir sabah olacak. El ele verip Zonguldak'ı ve ülkemizi de 2023 hedeflerine ulaştıracağız. Zonguldak'ın kömürü kara ama geleceği ak olacak. Bu anlamda bu gönül sofralarının çok önemli bir yeri olduğunu düşünüyorum." - ZONGULDAK

