Bakan Selçuk: "Birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın iktisadi yansıması olan kooperatifçilik bizim... - Son Dakika

Bakan Selçuk: "Birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın iktisadi yansıması olan kooperatifçilik bizim...

Türkiye Kooperatifler Fuarı Açılış Töreni Video izlenmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunması Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye Kooperatifler Fuarı...

Türkiye Kooperatifler Fuarı Açılış Töreni Video izlenmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunması Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye Kooperatifler Fuarı Açılış Töreni'nde konuştu. (1)

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