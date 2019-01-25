Bakan Selçuk: "Biz Artık Aranan Eleman Demek İstiyoruz, Ara Eleman Demek İstemiyoruz"

İstanbul'da mesleki ve teknik eğitim veren okullardaki eğitim programlarını sektöre uygun hale getirmek ve mezunların niteliğini arttırmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Sanayi Odası ve İstanbul Ticaret Odası (İTO)...

İstanbul'da mesleki ve teknik eğitim veren okullardaki eğitim programlarını sektöre uygun hale getirmek ve mezunların niteliğini arttırmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Sanayi Odası ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) arasında "Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü" imzalandı. Protokolle ilgili konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Biz artık aranan eleman demek istiyoruz, ara eleman demek istemiyoruz" dedi.



Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) arasında "Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü" imzalandı. Şişli'de bulunan Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde imzalanan protokol ile İstanbul'da mesleki ve teknik eğitim veren okullarda eğitim programlarını sektörle birlikte tasarlamak ve mezunların niteliğini artırarak iş hayatına hazırlamak amaçlanıyor.



89 okulda hayata geçirilecek



Protokol kapsamındaki faaliyetler ise İstanbul'daki mesleki ve teknik eğitim veren 89 okulda hayata geçirilecek. Mesleki ve teknik eğitimde, sektörün iş gücü ihtiyacına cevap verebilecek niteliğe sahip, gelişen teknolojiye hızla ve etkin şekilde uyum sağlayabilen bir yapıyı hayata geçirebilmek için imzalanan iş birliği protokolü imza törenine Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da katıldı.



"Genç kardeşlerimizin iş hayatına çok daha hazır bir biçimde atılmasına imkan verecek"



İmzalanan protokolün önemine değinen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "İşin eğitim tarafı burada, sanayi tarafı burada, üniversite tarafı burada. Bu birliktelik, genç kardeşlerimizin iş hayatına çok daha hazır bir biçimde atılmasına imkan verecek ve onları daha üretken olmaya teşvik edecek. Daha dün üniversite-sanayi işbirliği açısından tarihi bir adım attık. Sanayi Doktora Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan projelerin imza törenindeydim. Bu bizim özel önem verdiğimiz ve yakından takip ettiğimiz bir proje" dedi.



"Maaş desteğini biz karşılayacağız"



Üretimde yapısal bir dönüşümü gerçekleştirmenin kritik olduğunu vurgulayan Bakan Varank, katma değerli ve teknoloji yoğunluğunun yüksek olduğu üretim modelinin amaçlandığını belirtti. Doktora öğrencilerine yönelik destek projesinin detaylarından bahseden Varank, " 'Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi' vizyonumuz tam da bu amaca hizmet ediyor. Bu projeyle, sanayide ihtiyaç duyduğumuz nitelikli insan kaynağı, reel sektör ve akademi işbirliğiyle yetişecek, bir sonraki aşamada da istihdamda aktif şekilde yer alacak. Buna göre 33 üniversitenin, 77 firmayla yaptığı 120 farklı projeyle, sanayimizin ihtiyaçları doğrultusunda 517 doktora öğrencisi yetiştirilecek. Öğrencilerimiz mezun olduktan sonra sanayide istihdam edilirse, yüzde 40'la yüzde 60 arasında değişen maaş desteğini biz karşılayacağız" ifadelerini kullandı.



"Teknolojinin eğitime bir mesajı var"



Bugünün tarihe not düşülmesi gerektiğini söyleyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bugün çok uzun yıllardır hepimizin bir şekilde farklı kurumlarda konuştuğu ama bir şekilde hayata geçiremediğimiz bir organizasyon ve birliktelik konusunda çok büyük bir adımın atıldığı bir gün. Teknolojinin eğitime bir mesajı var. Teknoloji diyor ki eğer beni takip etmezseniz, bilimi takip etmezseniz okullarda yaptığınız işler önümüzdeki tekillik çağının habercisi olarak işe yaramayacaktır. Bu anlamda gerek akademik camiamızın gerek iş dünyasının birlikte kamuyla hareket ettiği çok derinlemesine bir proje ile karşı karşıyayız" dedi.



"Biz artık aranan eleman demek istiyoruz, ara eleman demek istemiyoruz"



Mesleki ve teknik eğitim veren okullara bakış açısını değiştirmeyi amaçladıklarını belirten Bakan Selçuk, "Eğer bu projenin takibi konusunda hepimiz üstümüze düşeni yaparsak emin olun mesleki ve teknik eğitimde bu ara eleman ifadesinin kalktığını göreceğiz. Biz artık aranan eleman demek istiyoruz, ara eleman demek istemiyoruz. Bunu eğer bütün arkadaşlar kullanırsa ve değerlendirirse çocuklarımızın mesleki ve teknik okullarımızı algılama biçimde de bir dönüşüm ortaya çıkacaktır. Zaman içerisinde çok yüksek puan alan öğrencilerin bu okulları tercih etmesinin ortaya koyacağı şaşkınlıkla bu konuyla ilgili zihniyetin de dönüştüğünü göreceğiz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

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