Bakan Selçuk: Biz bu caninin en ağır cezayı alması için bütün hukuki süreçlerin takipçisi olacağız - Son Dakika

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Samsun'un Canik ilçesinde E.M.'nin eski eşi İbrahim Zarap tarafından 5 yaşındaki çocuğunun önünde öldüresiye dövülmesi olayıyla ilgili, "Biz bu caninin en ağır cezayı alması için bütün hukuki süreçlerin takipçisi olacağız ve davaya da müdahil olacağız. Hem annemizin hem de evladımızın gereken bütün psikososyal destek çalışmalarında yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Bir dizi toplantı ve ziyaret için Hatay'a gelen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) tarafından Belen ilçesinde düzenlenen fidan dikme törenine katıldı. Bakan Selçuk burada yaptığı konuşmada, hatıra ormanının ilk etapta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için organize edildiğini ancak 4 Mart Perşembe günü Bitlis'te askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 11 askere ithafen hatıra ormanının kurulacağını söyledi.