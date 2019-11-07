Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk: Bu olay kabul edilemez
Son Dakika Politika Bakan Selçuk: Bu olay kabul edilemez

Bakan Selçuk: Bu olay kabul edilemez

7 saat önce

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Aksaray'da otizmli öğrencilerin veliler tarafından yuhalanmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Bakan Selçuk: Bu olay kabul edilemez, System.String[]

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Aksaray'da otizmli öğrencilerin veliler tarafından yuhalanmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Otizmli çocuklarımız ve ailelerini inciten hadise, ne eğitim sistemimizle ne de toplumsal değerlerimizle örtüşmektedir. Engelli çocuklarımıza ve ailelerine yönelik yürüttüğümüz her çalışmada hassasiyet gösterirken, böylesi bir münferit olayın yaşanmış olması kabul edilemez" ifadelerini kullandı.


Ziya Selçuk, Aksaray, Politika

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 04:56 Kaynak: DHA
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