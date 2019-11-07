Bakan Selçuk: Bu olay kabul edilemez
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Aksaray'da otizmli öğrencilerin veliler tarafından yuhalanmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 04:59 Kaynak: DHA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Aksaray'da otizmli öğrencilerin veliler tarafından yuhalanmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.
Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Otizmli çocuklarımız ve ailelerini inciten hadise, ne eğitim sistemimizle ne de toplumsal değerlerimizle örtüşmektedir. Engelli çocuklarımıza ve ailelerine yönelik yürüttüğümüz her çalışmada hassasiyet gösterirken, böylesi bir münferit olayın yaşanmış olması kabul edilemez" ifadelerini kullandı.
ANKARA,
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