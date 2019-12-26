Bakan Selçuk: "Bu sene de Asgari Ücret Tespit Komisyonu'muz kararını oy çokluğu ile aldı." - Son Dakika
Son Dakika Politika Bakan Selçuk: 'Bu sene de Asgari Ücret Tespit Komisyonu'muz kararını oy çokluğu ile aldı.' - Son Dakika

Bakan Selçuk: "Bu sene de Asgari Ücret Tespit Komisyonu'muz kararını oy çokluğu ile aldı."

6 saat önce

Bakan Selçuk: "Bu sene de Asgari Ücret Tespit Komisyonu'muz kararını oy çokluğu ile aldı.

Bakan Selçuk:

Bakan Selçuk: "Bu sene de Asgari Ücret Tespit Komisyonu'muz kararını oy çokluğu ile aldı."

Asgari Ücret, Ziya Selçuk, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 05:14 Kaynak: AA
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