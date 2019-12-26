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Bakan Selçuk: "Bu sene de Asgari Ücret Tespit Komisyonu'muz kararını oy çokluğu ile aldı."
6 saat önce
Bakan Selçuk: "Bu sene de Asgari Ücret Tespit Komisyonu'muz kararını oy çokluğu ile aldı.
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 05:14 Kaynak: AA
Bakan Selçuk: "Bu sene de Asgari Ücret Tespit Komisyonu'muz kararını oy çokluğu ile aldı."
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