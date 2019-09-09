Bakan Selçuk: "Bu terör artık bitsin anneler kazansın diyoruz"
1 saat önce
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine destek ziyaretinde bulunduktan sonra Diyarbakır Valiliğinde açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 06:51 Kaynak: AA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine destek ziyaretinde bulunduktan sonra Diyarbakır Valiliğinde açıklamalarda bulundu.
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