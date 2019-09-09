Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk: "Bu terör artık bitsin anneler kazansın diyoruz"
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Bakan Selçuk: "Bu terör artık bitsin anneler kazansın diyoruz"

1 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine destek ziyaretinde bulunduktan sonra Diyarbakır Valiliğinde açıklamalarda bulundu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine destek ziyaretinde bulunduktan sonra Diyarbakır Valiliğinde açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk: Bu terör artık bitsin anneler kazansın diyoruz

Halkların Demokratik Partisi, Zehra Zümrüt Selçuk, Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 06:51 Kaynak: AA
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