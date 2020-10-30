Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

30.10.2020 14:01

Son dakika haberi: Eğitimde tamamen yüz yüze modele geçilmesiyle ilgili açıklamalar yapan Milli eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Biz çocuklarımızı, öğretmenlerimizi, sınıflarında mutlu bir şekilde görmeyi arzu ediyoruz.

Eğitimde tamamen yüz yüze modele geçilmesiyle ilgili açıklamalar yapan Milli eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Biz çocuklarımızı, öğretmenlerimizi, sınıflarında mutlu bir şekilde görmeyi arzu ediyoruz. Ancak bu arzumuz herhangi bir riske rağmen olmayacak" dedi.

Kocaeli'de bir dizi programa katılan Milli Eğitim Bakanı ziya Selçuk, eğitimde yüz yüze geçilmesi konusunda çıkan haberlere yönelik açıklama yaptı. Eğitimin tamamen yüz yüze geçilmesi konusunda kesin bir tarih belirlenmediğini söyleyen Selçuk, bakanlık ve resmi kaynaklar haricindeki haberlere itibar edilmemesi gerektiğini dile getirdi.

"HER GÜN, HER HAFTA VERİLER DEĞİŞEBİLİYOR"

Eğitimle ilgili ilgili kurumlarla sürekli görüştüklerini belirten Bakan Selçuk, "Süreç tüm Dünya'da olduğumuz gibi dinamik olarak yaşadığımız bir süreç. Her gün, her hafta veriler değişebiliyor, manzara değişebiliyor. Bizim de eğitimle ilgili kararları alırken bu dinamik duruma göre kararlar almamız gerekiyor. İlgili kurumlarla yaptığımız istişareler, değerlendirme toplantıları ki hemen hemen her hafta yapıyoruz. Gelecek haftalarda eğitim kurumlarımızda, okullarımızda neyi nasıl yapacağımız konusunda kararları ortaya koyuyor. Daha sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında tüm bakanlıklar ki hemen hemen hepsi doğrudan ilgili bu salgınla, birlikte bir değerlendirme yapılıyor ve netice itibariyle de kararlar alıyoruz" dedi.

"TIRMANIŞI ŞEHİR ŞEHİR, İLÇE İLÇE TAKİP EDİYORUZ"

Eğitim sürecinde il ve ilçe ilçe pandemi durumunun seyrini takip ettiklerini ifade eden Bakan Selçuk, "Bugünlerde salgında bildiğiniz gibi bir tırmanış söz konusu. Biz de bu tırmanışı şehir şehir, ilçe ilçe takip ediyoruz. Bu takip neticesinde de önümüzdeki haftalarda hangi şehrimizde, hangi ilçemizde durumun ne olduğunu dikkatle izleyerek, yeni sınıflar konusunda Bilim Kurulu'nun tavsiyesi, Sağlık Bakanlığı'nın görüşü ve ilgili kurumların da istişaresi neticesinde kararlar alınacaktır. Ama bu dinamik durumlardan dolayı bizim önümüzdeki haftalarda, gelecek ay, ya da sonraki ay durumun ne olacağını tam olarak saptamamız ve bunun kararını vermemiz elbette ki bugünden söz konusu değil. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim, çocuklarımız kurallara, temizlik, maske, mesafe kuralına gayet ciddi bir şekilde uyuyorlar. Küçük uyarılarla bir takım sorunlar da gideriliyor. Hemen hemen hiçbir sorun yaşamıyoruz. Ortada bir prosedür var ona göre gereken tedbirler alınıyor. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin riske girmesini engelleyecek şekilde kararlar alıyoruz ve uygulamaya geçiriyoruz" diye konuştu.

"TEMENNİMİZ OKULLARIN TÜMÜYLE AÇILMASI ANCAK BU ARZUMUZ HERHANGİ BİR RİSKE RAĞMEN OLMAYACAK"

Okullarda tamamen yüz yüze eğitime geçileceği haberlerinin doğru olmadığını ifade eden Bakan Ziya Selçuk, "Biz her zaman ifade ediyoruz. Resmi kurumların resmi verilerinin dışında herhangi bir kaynağa itibar etmeyin diye halkımızı uyarıyoruz. Bu konularla ilgili hep söylediğimiz gibi farklı senaryolarımız var. Bu senaryoları da yeri ve zamanı geldiğinde hayata geçiriyoruz. Bu temenniler elbette okulların bir an önce açılmasına yönelik. Bizim de bütün temennimiz, arzumuz okulların tümüyle açılması. Biz çocuklarımızı, öğretmenlerimizi, sınıflarında mutlu bir şekilde görmeyi arzu ediyoruz. Ancak bu arzumuz herhangi bir riske rağmen olmayacak. Bu nedenle bahsi geçen tarihler ya da açıklamalar bizim tarafımızca yapılmadığı sürece dikkate alınmamasını hassaten rica ediyorum" şeklinde konuştu.

(Cihan Atik - Fehime Kartal - Gürcan Yılmaz/İHA)

Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sağlık Bakanlığı, Ziya Selçuk, söz, Genel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması - Son Dakika

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