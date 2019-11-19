Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk: "Büyüme beklentisinin istihdam piyasasına olumlu yansıyacağını biliyoruz"
Son Dakika Güncel Bakan Selçuk: 'Büyüme beklentisinin istihdam piyasasına olumlu yansıyacağını biliyoruz' - Son Dakika

Bakan Selçuk: "Büyüme beklentisinin istihdam piyasasına olumlu yansıyacağını biliyoruz"

6 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması TBMM - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2020 yılı bütçe ile ilgili sunum yaptı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması TBMM - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2020 yılı bütçe ile ilgili sunum yaptı. (8)

Bakan Selçuk: Büyüme beklentisinin istihdam piyasasına olumlu yansıyacağını biliyoruz

Zehra Zümrüt Selçuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 02:18 Kaynak: AA
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